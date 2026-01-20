Ричмонд
1-й период
Чикаго
0
:
Виннипег
0
Все коэффициенты
П1
2.82
X
4.15
П2
2.50
Хоккей. НХЛ
2-й период
Вегас
0
:
Филадельфия
1
Все коэффициенты
П1
2.85
X
4.15
П2
2.30
Хоккей. НХЛ
2-й период
Торонто
1
:
Миннесота
4
Все коэффициенты
П1
36.00
X
11.25
П2
1.09
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
1.56
X
5.04
П2
5.20
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
3.55
X
4.39
П2
1.87
Хоккей. НХЛ
не начался
Калгари
:
Нью-Джерси
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Анахайм
:
Рейнджерс
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Ванкувер
:
Айлендерс
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
1
:
Сан-Хосе
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
3
:
Питтсбург
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
1
:
Вашингтон
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
2
:
Баффало
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Динамо М
5
:
Северсталь
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
3
:
Динамо Мн
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
1
:
Торпедо
3
П1
X
П2

Малкин не набрал очков впервые за 4 матча — 4 броска за 16:39 с «Сиэтлом»

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин не набрал очков в матче НХЛ с «Сиэтлом» (6:3).

Источник: Спортс"

У россиянина прервалась 3-матчевая результативная (1+3) серия.

Всего в 33 играх сезона на его счету 35 (10+25) баллов.

Сегодня за 16:39 (3:35 — в большинстве) у Малкина 4 броска в створ ворот, полезность — «0».

Биография Евгения Малкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Евгений Малкин на протяжении всей своей заокеанской карьеры восхищал болельщиков в НХЛ и оставался главной силой в атаке «Питтсбурга». В новом сезоне от ветерана всё также ждут подвигов на острие атаки «пингвинов». Биография спортсмена — это почти 20 лет стабильности на льду и за его пределами.
