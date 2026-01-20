Малкин не набрал очков впервые за 4 матча — 4 броска за 16:39 с «Сиэтлом»

У россиянина прервалась 3-матчевая результативная (1+3) серия.
Всего в 33 играх сезона на его счету 35 (10+25) баллов.
Сегодня за 16:39 (3:35 — в большинстве) у Малкина 4 броска в створ ворот, полезность — «0».
