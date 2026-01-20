Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.97
П2
5.20
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
3.55
X
4.39
П2
1.87
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
2.43
X
4.20
П2
2.65
Хоккей. КХЛ
19:30
Шанхай Дрэгонс
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
3.55
X
4.37
П2
1.87
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
5
:
Рейнджерс
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
3
:
Айлендерс
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Калгари
1
:
Нью-Джерси
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
2
:
Виннипег
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
1
:
Филадельфия
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
3
:
Миннесота
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
1
:
Сан-Хосе
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
3
:
Питтсбург
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
5
:
Вашингтон
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
2
:
Баффало
1
П1
X
П2

38-летний Лео Комаров подписал контракт с финским «Киеко-Эспоо» до конца сезона. Ранее он выиграл Кубок Шпенглера с «Давосом»

Форвард Лео Комаров подписал контракт с финским клубом «Киеко-Эспоо» до конца сезона.

Источник: Спортс"

Таким образом, 38-летний игрок продолжит выступать в финской лиге. В предыдущих двух сезонах он выступал за ХИФК.

Ранее Комаров также выступал в КХЛ за московское «Динамо» (с которым выиграл Кубок Гагарина в 2012 году) и СКА, а в НХЛ — за «Торонто» и «Айлендерс». С его статистикой можно ознакомиться здесь.

В текущем сезоне Лео до этого сыграл только за «Давос» на Кубке Шпенглера (в качестве специально приглашенного на турнир игрока) и помог клубу выиграть трофей.

В составе сборной Финляндии Комаров выиграл Олимпиаду-2022 и ЧМ-2011.