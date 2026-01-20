38-летний Лео Комаров подписал контракт с финским «Киеко-Эспоо» до конца сезона. Ранее он выиграл Кубок Шпенглера с «Давосом»

Таким образом, 38-летний игрок продолжит выступать в финской лиге. В предыдущих двух сезонах он выступал за ХИФК.
Ранее Комаров также выступал в КХЛ за московское «Динамо» (с которым выиграл Кубок Гагарина в 2012 году) и СКА, а в НХЛ — за «Торонто» и «Айлендерс». С его статистикой можно ознакомиться здесь.
В текущем сезоне Лео до этого сыграл только за «Давос» на Кубке Шпенглера (в качестве специально приглашенного на турнир игрока) и помог клубу выиграть трофей.
В составе сборной Финляндии Комаров выиграл Олимпиаду-2022 и ЧМ-2011.