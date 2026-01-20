Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.81
П2
5.20
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
3.55
X
4.39
П2
1.87
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
2.43
X
4.20
П2
2.65
Хоккей. КХЛ
19:30
Шанхай Дрэгонс
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
3.55
X
4.37
П2
1.87
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
5
:
Рейнджерс
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
3
:
Айлендерс
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Калгари
1
:
Нью-Джерси
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
2
:
Виннипег
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
1
:
Филадельфия
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
3
:
Миннесота
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
1
:
Сан-Хосе
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
3
:
Питтсбург
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
5
:
Вашингтон
2
П1
X
П2

Шипачев о сравнении рекорда в КХЛ с рекордом Овечкина: «У Саши другой рекорд — в НХЛ, в лучшей лиге мира. У меня тоже прикольные цифры, достойные показатели»

Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачев ответил на вопрос о том, что его рекорд по очкам в КХЛ сравнивают с рекордом по голам Александра Овечкина в НХЛ.

Источник: Спортс"

12 января форвард сделал голевую передачу в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Адмирала» (2:1). Этот результативный балл стал 1000-м в лиге для хоккеиста.

— Теперь вы лучше понимаете, в каком психологическом состоянии находился Александр Овечкин прошлой весной, когда все говорили о его рекорде?

— Думаю, ему было очень непросто. Про его рекорд говорили ещё больше, чем про мой. Это было очень непросто. Он большой молодец.

— Какие у вас эмоции, когда сравнивают ваш рекорд и рекорд Александра Овечкина?

— Приятно.

Но у Саши другой рекорд — в НХЛ, в лучшей лиге мира. Он большой молодец, что достиг таких результатов. Он продолжает радовать болельщиков и сам кайфовать от хоккея.

Я считаю, что у меня тоже прикольные цифры, достойные показатели. И я очень рад, что добрался до таких красивых отметок, — сказал Вадим Шипачев.

