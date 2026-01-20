Шипачев о сравнении рекорда в КХЛ с рекордом Овечкина: «У Саши другой рекорд — в НХЛ, в лучшей лиге мира. У меня тоже прикольные цифры, достойные показатели»

12 января форвард сделал голевую передачу в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Адмирала» (2:1). Этот результативный балл стал 1000-м в лиге для хоккеиста.
— Теперь вы лучше понимаете, в каком психологическом состоянии находился Александр Овечкин прошлой весной, когда все говорили о его рекорде?
— Думаю, ему было очень непросто. Про его рекорд говорили ещё больше, чем про мой. Это было очень непросто. Он большой молодец.
— Какие у вас эмоции, когда сравнивают ваш рекорд и рекорд Александра Овечкина?
— Приятно.
Но у Саши другой рекорд — в НХЛ, в лучшей лиге мира. Он большой молодец, что достиг таких результатов. Он продолжает радовать болельщиков и сам кайфовать от хоккея.
Я считаю, что у меня тоже прикольные цифры, достойные показатели. И я очень рад, что добрался до таких красивых отметок, — сказал Вадим Шипачев.