Терещенко о поражениях СКА при Ларионове: «Ротенберг сейчас в “Динамо”. Готов ли он вернуться в СКА — надо спрашивать у него»

Армейцы проиграли «Торпедо» со счетом 0:6, потерпев 4-е поражение подряд. Петербургский клуб идет на 8-м месте на Западе.
— Что происходит со СКА?
— Это надо у Игоря Николаевича спрашивать, что происходит. Видел счет матча, может, просто «Торпедо» хорошо играло? Давайте оттолкнемся от этого.
— Как вы в целом промежуточно оцените дебютный сезон Ларионова у руля СКА? Кажется, что не все получается у команды.
— Сейчас и с Локтионовым вопросы. Поначалу он был доволен, в сейчас… Что-то происходит в команде, о чем мы не можем знать и о чем мы можем только догадываться. Это же и с Голдобиным.
— Пора ли главному тренеру Игорю Ларионову в отставку после такого поражения?
— Ну перестаньте, почему сразу в отставку? Всему свое время, Игорь Николаевич только пришел в клуб. Он профессионал во всех смыслах, поэтому давайте дадим команде готовиться.
— Через какое время можно оценить работу Ларионова? Один проведенный сезон?
— У всех по-разному. Конечно, всем хочется всего и сразу. Такое бывает, но редко. СКА проиграли одну игру 0:6, но в других побеждали. Но мне сложно говорить конкретно по этому матчу, я смотрел игру «Ак Барса» и «Сибири».
— Если у Ларионова не получается в СКА, может клубу стоит задуматься о возвращении Романа Ротенберга?
— Это уже надо у Романа Борисовича спрашивать, готов он возглавить СКА или нет. Он сейчас в «Динамо».
— То есть ему это может быть просто неинтересно?
— Возможно, — сказал Терещенко.