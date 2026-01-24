Ричмонд
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
2.80
X
4.10
П2
2.24
Хоккей. НХЛ
05:00
Миннесота
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.27
X
4.20
П2
2.71
Хоккей. НХЛ
06:00
Эдмонтон
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
1.92
X
4.40
П2
3.32
Хоккей. НХЛ
не начался
Бостон
:
Монреаль
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Виннипег
:
Детройт
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Коламбус
:
Тампа-Бэй
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Оттава
:
Каролина
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
2
:
Юта
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
0
:
Баффало
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
6
:
Шанхай Дрэгонс
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Ак Барс
2
:
Сибирь
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
3
:
Барыс
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
1
:
Салават Юлаев
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
6
:
СКА
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
4
:
Амур
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
3
:
Адмирал
1
П1
X
П2

Терещенко о поражениях СКА при Ларионове: «Ротенберг сейчас в “Динамо”. Готов ли он вернуться в СКА — надо спрашивать у него»

Бывший нападающий клубов КХЛ Алексей Терещенко высказался о результатах СКА под руководством Игоря Ларионова.

Источник: Спортс"

Армейцы проиграли «Торпедо» со счетом 0:6, потерпев 4-е поражение подряд. Петербургский клуб идет на 8-м месте на Западе.

— Что происходит со СКА?

— Это надо у Игоря Николаевича спрашивать, что происходит. Видел счет матча, может, просто «Торпедо» хорошо играло? Давайте оттолкнемся от этого.

— Как вы в целом промежуточно оцените дебютный сезон Ларионова у руля СКА? Кажется, что не все получается у команды.

— Сейчас и с Локтионовым вопросы. Поначалу он был доволен, в сейчас… Что-то происходит в команде, о чем мы не можем знать и о чем мы можем только догадываться. Это же и с Голдобиным.

— Пора ли главному тренеру Игорю Ларионову в отставку после такого поражения?

— Ну перестаньте, почему сразу в отставку? Всему свое время, Игорь Николаевич только пришел в клуб. Он профессионал во всех смыслах, поэтому давайте дадим команде готовиться.

— Через какое время можно оценить работу Ларионова? Один проведенный сезон?

— У всех по-разному. Конечно, всем хочется всего и сразу. Такое бывает, но редко. СКА проиграли одну игру 0:6, но в других побеждали. Но мне сложно говорить конкретно по этому матчу, я смотрел игру «Ак Барса» и «Сибири».

— Если у Ларионова не получается в СКА, может клубу стоит задуматься о возвращении Романа Ротенберга?

— Это уже надо у Романа Борисовича спрашивать, готов он возглавить СКА или нет. Он сейчас в «Динамо».

— То есть ему это может быть просто неинтересно?

— Возможно, — сказал Терещенко.