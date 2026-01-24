Квартальнов о 6:1 с «Шанхаем»: «Не скажу, что игра “Динамо” Минск была дерзкой. Может, мы еще от поездок не отошли»

— Хорошая игра в нашем исполнении. Не могу сказать, что она была дерзкая, прям быстрая‑быстрая. Может быть, мы еще от поездок не отошли. Вася Демченко в конце нам помогал на конечном рубеже. Понравилось, как мы действовали тактически.
— Если говорить про лазарет, там находятся Мороз, Брук и Улле. Есть ли понимание, когда они вернутся?
— По двум защитникам точно нет. По Вадиму [Морозу] что‑то вам скажу после игры с «Салаватом».
— Воронин [Кирилл] уже появился в команде?
— После игры увидел его в команде. В воскресенье потренируется. Надо, чтобы он влился, побыл в команде, — сказал Квартальнов.