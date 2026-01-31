Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
1-й период
Вашингтон
0
:
Каролина
0
Все коэффициенты
П1
3.48
X
4.43
П2
1.86
Хоккей. НХЛ
2-й период
Калгари
1
:
Сан-Хосе
1
Все коэффициенты
П1
2.76
X
3.75
П2
2.41
Хоккей. НХЛ
2-й период
Флорида
1
:
Виннипег
0
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.30
П2
5.60
Хоккей. НХЛ
2-й период
Питтсбург
2
:
Рейнджерс
0
Все коэффициенты
П1
1.17
X
7.50
П2
13.00
Хоккей. НХЛ
03:00
Айлендерс
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.20
П2
2.70
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.30
П2
2.65
Хоккей. НХЛ
03:00
Ванкувер
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
2.85
X
4.30
П2
2.13
Хоккей. НХЛ
03:00
Оттава
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.40
П2
3.15
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.30
П2
2.45
Хоккей. НХЛ
05:00
Юта
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.20
П2
2.50
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.50
П2
3.50
Хоккей. НХЛ
06:00
Эдмонтон
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.30
П2
2.65
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
0
:
Колорадо
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Филадельфия
2
:
Лос-Анджелес
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
6
:
Нефтехимик
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
5
:
Динамо Мн
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
3
:
Торпедо
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сибирь
1
:
Трактор
3
П1
X
П2

Хоккеист СКА Бландизи: было бы хорошо, будь Россия на Олимпиаде в Италии

Нападающий петербургского СКА Джозеф Бландизи рассказал, что планирует следить за хоккейным турниром на предстоящих зимних Олимпийских играх-2026, которые пройдут в Италии.

Источник: Metaratings.ru

Нападающий петербургского СКА Джозеф Бландизи рассказал, что планирует следить за хоккейным турниром на предстоящих зимних Олимпийских играх-2026, которые пройдут в Италии.

"Если у меня будет время, и матчи не будут играть посреди ночи, то буду наблюдать за играми олимпийского турнира. Я канадец, и я буду болеть за Канаду, но очень интересно увидеть Олимпийские игры в Италии. Это место, откуда мои родственники, и я думаю, что впереди очень интересное время для страны.

В тройку фаворитов я бы определил ещё Швецию и США. Мне нравится их игра. Было бы хорошо, если бы Россия была на Олимпиаде. Чехи сейчас хороши, поэтому турнир Олимпиады будет интересным", — сказал Бландизи Metaratings.ru.

XXV зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Сборная России по хоккею не примет в них участие.

Также российская национальная команда была в пятый раз подряд отстранена от мирового первенства и не примет участие в чемпионате мира-2026.