Хоккеист СКА Бландизи: было бы хорошо, будь Россия на Олимпиаде в Италии

Нападающий петербургского СКА Джозеф Бландизи рассказал, что планирует следить за хоккейным турниром на предстоящих зимних Олимпийских играх-2026, которые пройдут в Италии.
"Если у меня будет время, и матчи не будут играть посреди ночи, то буду наблюдать за играми олимпийского турнира. Я канадец, и я буду болеть за Канаду, но очень интересно увидеть Олимпийские игры в Италии. Это место, откуда мои родственники, и я думаю, что впереди очень интересное время для страны.
В тройку фаворитов я бы определил ещё Швецию и США. Мне нравится их игра. Было бы хорошо, если бы Россия была на Олимпиаде. Чехи сейчас хороши, поэтому турнир Олимпиады будет интересным", — сказал Бландизи Metaratings.ru.
XXV зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Сборная России по хоккею не примет в них участие.
Также российская национальная команда была в пятый раз подряд отстранена от мирового первенства и не примет участие в чемпионате мира-2026.