ФХР запретила играть во дворце «Мечел» в Челябинске, где занимается «Заряд». В школе учились Зарипов и Савин

«Пришло письмо от филиала ФХР в Екатеринбурге, нам запретили проводить домашние игры до конца сезона. Выглядит так, что проще убить школу, чем решать проблему. Пока тренировки оставили, но смысл в занятиях, если играть нельзя? Значит, нет никаких гарантий, что и тренировки не отменят», — сказал источник издания.