ФХР запретила играть во дворце «Мечел» в Челябинске, где занимается «Заряд». В школе учились Зарипов и Савин

В ледовом дворце «Мечел» в Челябинске, где занимается школа «Заряд», запретили проводить матчи.

Источник: Спортс"

Как сообщает «74.ру» со ссылкой на источник в спортшколе, этого потребовали в филиале Федерации хоккея России.

Ранее на разруху во дворце обращали внимание родители, настаивая на необходимости ремонта.

«Пришло письмо от филиала ФХР в Екатеринбурге, нам запретили проводить домашние игры до конца сезона. Выглядит так, что проще убить школу, чем решать проблему. Пока тренировки оставили, но смысл в занятиях, если играть нельзя? Значит, нет никаких гарантий, что и тренировки не отменят», — сказал источник издания.

В администрации Челябинска подтвердили, что знают о проблеме.

«По договоренности регионального Минспорта и администрации города домашние матчи перенесены из ледового дворца “Мечел” во дворец “Трактор” на улице Савина. При этом тренировочный процесс спортивной школы “Металлург-спорт”, к которой относится команда, останется на прежней площадке — во дворце “Мечел”, — сказали в управлении спорта.

Отмечается, что «Заряд» ранее назывался «Мечелом». За взрослую команду выступал Вячеслав Быков. В школе учился трехкратный чемпион мира Данис Зарипов, и гендиректор «Трактора» Иван Савин.