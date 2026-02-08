Ричмонд
Макдэвид занимается в звене с Уилсоном и Селебрини на тренировке сборной Канады, Кросби — с Марнером и Стоуном

Том Уилсон, Коннор Макдэвид и Макклин Селебрини тренируются в первом звене сборной Канады.

Источник: Спортс"

Команда провела первую тренировку в Италии перед Олимпиадой-2026, сообщает журналист TSN Марк Мастерс.

Нападающие:

Макклин Селебрини — Коннор Макдэвид — Том Уилсон;

Брэд Маршанд — Нэтан Маккиннон — Ник Сузуки;

Марк Стоун — Сидни Кросби — Митч Марнер;

Брэндон Хэйгл — Бо Хорват — Сэм Райнхарт;

Сет Джарвис, Сэм Беннетт.

Защитники:

Девон Тэйвс — Кэйл Макар;

Джош Моррисси — Колтон Парайко;

Томас Харли — Дрю Даути;

Ши Теодор — Трэвис Сэнхайм.

Мужской олимпийский хоккейный турнир пройдет с 11 по 22 февраля.

Кросби — капитан сборной Канады на Олимпиаде, Макдэвид и Макар — альтернативные капитаны.