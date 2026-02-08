Ильин о Лишке на Олимпиаде: «Удачи ему там! Чтобы всех обыграли, в том числе канадцев. Сказали ему построже сыграть с Макдэвидом»

— В прошлом году ваша тройка стала лучшей по итогам чемпионата. В этом году не сказать, что плохо, но все будто бы ждут прошлогодней статистики.
— Чуть-чуть не получается. Бывают такие сезоны. Кирилл Пилипенко ушел в «Авангард» и будет там стараться. Он и здесь в «Северстали» старался, просто чуть-чуть не получилось.
Мы с Аймурзиным помогаем команде, чем можем. Стараемся. Просто не всегда получается.
— С Кириллом Пилипенко успели попрощаться?
— Да, перед выездом. Кирилл сказал, что завтра уезжает, пришел в раздевалку, и все с ним попрощались.
— Как проводили Адама Лишку на Олимпиаду?
— После игры главный тренер сказал, что Адам уезжает на Олимпийские игры. Гордимся им очень сильно. Поэтому удачи ему там! Чтобы всех обыграли, в том числе канадцев.
— Про Макдэвида ему что-то говорили?
— Да, сказали, что ему построже с ним сыграть надо, — с улыбкой сказал Ильин.