Ильин о Лишке на Олимпиаде: «Удачи ему там! Чтобы всех обыграли, в том числе канадцев. Сказали ему построже сыграть с Макдэвидом»

Нападающий «Северстали» Михаил Ильин высказался об уходе Кирилла Пилипенко из клуба.

— В прошлом году ваша тройка стала лучшей по итогам чемпионата. В этом году не сказать, что плохо, но все будто бы ждут прошлогодней статистики.

— Чуть-чуть не получается. Бывают такие сезоны. Кирилл Пилипенко ушел в «Авангард» и будет там стараться. Он и здесь в «Северстали» старался, просто чуть-чуть не получилось.

Мы с Аймурзиным помогаем команде, чем можем. Стараемся. Просто не всегда получается.

— С Кириллом Пилипенко успели попрощаться?

— Да, перед выездом. Кирилл сказал, что завтра уезжает, пришел в раздевалку, и все с ним попрощались.

— Как проводили Адама Лишку на Олимпиаду?

— После игры главный тренер сказал, что Адам уезжает на Олимпийские игры. Гордимся им очень сильно. Поэтому удачи ему там! Чтобы всех обыграли, в том числе канадцев.

— Про Макдэвида ему что-то говорили?

— Да, сказали, что ему построже с ним сыграть надо, — с улыбкой сказал Ильин.