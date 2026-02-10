Ричмонд
Юный хоккеист сломал позвоночник после толчка на борт на тренировке в Новосибирске. Медкабинет арены был закрыт, врач отсутствовал. Прокуратура начала проверку

Прокуратура Новосибирской области проверяет информацию телеграм-канала Mash Siberia о том, что юный хоккеист сломал позвоночник на тренировке в Новосибирске.

Источник: Спортс"

Ранее появилась информация, что юный игрок после толчка отлетел в борт, ударился головой и получил компрессионный перелом позвоночника. Тренер помог ему уйти с площадки и снять форму.

По словам очевидцев, от администрации помощи не было. На момент происшествия врач отсутствовал, медицинский кабинет был закрыт. Тренер и родители ребенка сами увезли его в больницу.

«Прокуратурой Новосибирского района организована проверка по информации в СМИ о получении травмы несовершеннолетним в спортивной школе МАУ ДО ЦФКиС “Олимпия”.

Предварительно установлено, что во время тренировки по хоккею в ЛДС «Кудряшовский» несовершеннолетний, 2015 года рождения, получил травму позвоночника. Надлежащая медицинская помощь ребенку своевременно не оказана.

В ходе проверки будет дана оценка организации в ЛДС медицинского обслуживания, в том числе для оказания экстренной помощи несовершеннолетним спортсменам, а также действиям тренера. При наличии оснований будут приняты меры реагирования", — говорится в сообщении прокуратуры.