Юный хоккеист сломал позвоночник после толчка на борт на тренировке в Новосибирске. Медкабинет арены был закрыт, врач отсутствовал. Прокуратура начала проверку

Ранее появилась информация, что юный игрок после толчка отлетел в борт, ударился головой и получил компрессионный перелом позвоночника. Тренер помог ему уйти с площадки и снять форму.
По словам очевидцев, от администрации помощи не было. На момент происшествия врач отсутствовал, медицинский кабинет был закрыт. Тренер и родители ребенка сами увезли его в больницу.
«Прокуратурой Новосибирского района организована проверка по информации в СМИ о получении травмы несовершеннолетним в спортивной школе МАУ ДО ЦФКиС “Олимпия”.
Предварительно установлено, что во время тренировки по хоккею в ЛДС «Кудряшовский» несовершеннолетний, 2015 года рождения, получил травму позвоночника. Надлежащая медицинская помощь ребенку своевременно не оказана.
В ходе проверки будет дана оценка организации в ЛДС медицинского обслуживания, в том числе для оказания экстренной помощи несовершеннолетним спортсменам, а также действиям тренера. При наличии оснований будут приняты меры реагирования", — говорится в сообщении прокуратуры.