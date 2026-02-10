Лав об уходе Ковалева из «Шанхая»: «Он умный тренер, хорошо заточен под игру в нападении и большинство. Алексей хорошо ладил со мной и штабом, но иногда происходят перемены»

— Знаю, что он тоже пришел в клуб совсем недавно, только в конце декабря. Мой опыт работы с ним только положительный — он очень умный хоккеист и тренер, хорошо заточен под игру в нападении и большинство. Это его хлеб, он был известен этим как игрок.