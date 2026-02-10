Ричмонд
Лав об уходе Ковалева из «Шанхая»: «Он умный тренер, хорошо заточен под игру в нападении и большинство. Алексей хорошо ладил со мной и штабом, но иногда происходят перемены»

Главный тренер «Шанхая» Митч Лав высказался об уходе тренера Алексея Ковалева из клуба.

Источник: Спортс"

— Алексей Ковалев покинул «Шанхай». Почему не удалось сработаться с ним?

— Знаю, что он тоже пришел в клуб совсем недавно, только в конце декабря. Мой опыт работы с ним только положительный — он очень умный хоккеист и тренер, хорошо заточен под игру в нападении и большинство. Это его хлеб, он был известен этим как игрок.

При этом мы совсем немного времени провели вместе. Понимаю, что в лиге было очень много тренерских перестановок, это часть нашего дела. У меня осталось невероятное уважение к Алексею. Он всегда хорошо ладил со мной и тренерским штабом. Но иногда происходят перемены.

— У вас были расхождения во взглядах на то, в какой хоккей должна играть команда?

— Нет, такого не было. У «Шанхая» есть высокие ожидания и высокие стандарты. Мы находимся не на том месте, где нам нужно находиться.

Все в клубе считают, что нам нужно становиться лучше и стремиться к самым высоким целям. И у нас осталось 15 матчей, чтобы сделать это, — сказал Лав.

На данный момент клуб идет на 9-м месте в таблице Запада с 47 очками в 53 играх.