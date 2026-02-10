Сергей Андронов: «ЦСКА уже играет в кубковый хоккей, готовится к матчам на выбывание. Все решения Никитина показывают, что для него командный результат на первом месте»

Я вижу, что они уже готовятся к матчам на выбывание и уже играют в кубковый хоккей. Да, у них сейчас немножко просела результативность, я имею в виду количество забитых голов, но зато они подтянули стабильность. Они сейчас играют абсолютно грамотно и с любым соперником, — сказал Андронов.