Сергей Андронов: «ЦСКА уже играет в кубковый хоккей, готовится к матчам на выбывание. Все решения Никитина показывают, что для него командный результат на первом месте»

— Вам, многолетнему лидеру ЦСКА, сейчас, наверное, очень интересно наблюдать за становлением команды при Игоре Никитине? Ближе к Новому году армейцы пришли в себя, их игра стабилизировались, и они стали исправно набирать очки, заметно поправив турнирное положение. Что скажете о последнем отрезке, в котором красно-синие одержали шесть побед подряд?
— Я абсолютно уверен в ЦСКА и знаю, что они приобрели после Нового года. Армейцы уже готовятся к плей-офф, и я вижу, что все решения Никитина показывают, что для него командный результат на первом месте.
Команда прошла очень серьезный кризис до Нового года, в начале чемпионата. Руководство и тренерский штаб заявляли неоднократно, что они не испытывают никаких иллюзий по поводу того, что будет просто. Во-первых, поменялся почти весь тренерский штаб, который пришел в ЦСКА. Причем в команду новую, где достаточно много новых игроков.
Армейцы планомерно идут по сезону, ставят цели и идут к ним. У них идет очень хороший процесс, который они проходят, и это мне очень импонирует.
Я вижу, что они уже готовятся к матчам на выбывание и уже играют в кубковый хоккей. Да, у них сейчас немножко просела результативность, я имею в виду количество забитых голов, но зато они подтянули стабильность. Они сейчас играют абсолютно грамотно и с любым соперником, — сказал Андронов.