Директор «Нефтехимика»: «Жафяров еще может добавить. Выбить очков 50 за сезон точно в силах Дамира»

Я сделал предложение представителю и долго вел переговоры. В итоге мы подписали контракт на наших изначальных условиях. Но тогда мы сказали: если все пойдет хорошо и Дамир будет справляться со своей ролью, то мы поднимем зарплату. Так и получилось. Что касается года в «Барысе», то Жафяров просто оказался не в своей среде. Тяжелые тренировки, баллоны, отсутствие свободного льда — все это отразилось на сезоне. И даже после того года спрос на Дамира был: знаю, что еще один клуб предлагал ему больше, чем мы, но игрок выбрал нас.