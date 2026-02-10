Ричмонд
Директор «Нефтехимика»: «Жафяров еще может добавить. Выбить очков 50 за сезон точно в силах Дамира»

Спортивный директор «Нефтехимика» Антон Марчинский высказался о новом контракте с нападающим Дамиром Жафяровым.

Источник: Спортс"

В текущем Фонбет Чемпионате КХЛ форвард набрал 27 (9+18) очков в 40 играх.

— Клуб на год продлил контракт с нападающим Дамиром Жафяровым. Долго ли велись переговоры?

— Мы разговаривали примерно неделю. От первого предложения и до финального заключения прошло три-четыре дня. Хотя предварительный разговор состоялся еще за месяц до подписания. Узнавал у Дамира, как ему в Нижнекамске и в клубе в целом.

— Какие у него отзывы?

— Ему все нравится: он нашел себя, хорошо вписался в состав и играет в хорошей тройке. Да, его семья и ребенок живут в Москве, но они часто навещают его в Нижнекамске.

— Не боялись ли летом подписывать Дамира, учитывая его не лучший сезон в «Барысе»?

— На то есть объективные причины. Я понимал, какой уровень у Дамира, и знал, что он мастер. Просто Жафярову нужно развязать руки, с чем может помочь «Нефтехимик». Игорь Владимирович Гришин сразу сказал, что хочет видеть Дамира в нашей команде — с моей стороны не было никаких препятствий. Единственное, нужно было договориться по финансам.

Я сделал предложение представителю и долго вел переговоры. В итоге мы подписали контракт на наших изначальных условиях. Но тогда мы сказали: если все пойдет хорошо и Дамир будет справляться со своей ролью, то мы поднимем зарплату. Так и получилось. Что касается года в «Барысе», то Жафяров просто оказался не в своей среде. Тяжелые тренировки, баллоны, отсутствие свободного льда — все это отразилось на сезоне. И даже после того года спрос на Дамира был: знаю, что еще один клуб предлагал ему больше, чем мы, но игрок выбрал нас.

— Жафяров сейчас на пике или он может еще добавить?

— Думаю, что он еще может добавить. Выбить очков 50 за сезон точно в силах Дамира, — сказал Марчинский.