Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.72
X
4.42
П2
4.30
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
1.72
X
4.52
П2
4.20
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
3.65
X
4.40
П2
1.83
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
:
СКА
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.16
П2
2.55
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.23
П2
3.38
Хоккей. КХЛ
19:30
Шанхай Дрэгонс
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
5.00
X
4.80
П2
1.58

Панин об игроках КХЛ для Олимпиады: «Назову Шарипзянова, есть связка форвардов из “Локомотива” во главе с Радуловым. Почему Жаровский не кандидат?»

Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин высказался об игроках из КХЛ, которые могли попасть в сборной России на Олимпиаду.

Источник: Спортс"

— Сейчас в прессе много обсуждают Олимпиаду, самые продвинутые тренеры предлагают свои составы сборной России на Игры, в них не находится места игрокам КХЛ. Что скажете?

— Это очень сложный вопрос — для тренеров и наших прославленных экспертов. У меня для ответа нет необходимой подготовки.

Если же вы спросите меня про КХЛ и линию обороны, то сразу же навскидку назову капитана «Авангарда» Шарипзянова.

Есть отличные связки форвардов — например, из «Локомотива» во главе с Радуловым.

Ну и у нас в России есть традиция привлекать в сборную молодежь, доверять ей. Поэтому тот же Саша Жаровский — почему не кандидат в олимпийскую сборную? — сказал Григорий Панин.

Какой была бы сборная России на Олимпиаде-2026. Версия Ильи Воробьева.