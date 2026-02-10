Крикунов о «Сибири»: «Люзенков спросил: “Владимир Васильевич, что мне делать?”. Команда на хорошем ходу и вполне может пошуметь в плей-офф»

Люзенков тогда спросил: «Владимир Васильевич, что мне делать?». Я ответил: «Ярослав, а вспомни, что я в Питере делал, когда у тебя старт не задался? Стал физическую готовность подтягивать. У тебя в Новосибирске та же проблема — ее и надо в первую очередь решать». Люзенков это и сделал.