Крикунов о «Сибири»: «Люзенков спросил: “Владимир Васильевич, что мне делать?”. Команда на хорошем ходу и вполне может пошуметь в плей-офф»

Новосибирский клуб сейчас идет восьмым в таблице Восточной конференции, набрав 51 балл в 55 матчах.
«После назначения Ярослава исполняющим обязанности главного в “Сибири” мы с ним разговаривали — не помню уже, я ему позвонил или он мне.
Люзенков тогда спросил: «Владимир Васильевич, что мне делать?». Я ответил: «Ярослав, а вспомни, что я в Питере делал, когда у тебя старт не задался? Стал физическую готовность подтягивать. У тебя в Новосибирске та же проблема — ее и надо в первую очередь решать». Люзенков это и сделал.
Ребята забегали и сразу после первых побед поверили в себя, в идеи тренера.
Плюс было неплохое усиление состава, когда в Новосибирск вернулись Эндрю Андреофф и Тэйлор Бек. Сейчас команда на хорошем ходу и вполне может пошуметь в плей-офф.
Ярослав — парень очень вдумчивый, умеет находить подход к игрокам. Так что не удивлен, что он сумел правильно разобраться в непростой ситуации", — сказал Владимир Крикунов.