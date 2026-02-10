Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.72
X
4.42
П2
4.30
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
1.72
X
4.52
П2
4.20
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
3.65
X
4.40
П2
1.83
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
:
СКА
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.16
П2
2.55
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.23
П2
3.38
Хоккей. КХЛ
19:30
Шанхай Дрэгонс
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
5.00
X
4.80
П2
1.58

Крикунов о «Сибири»: «Люзенков спросил: “Владимир Васильевич, что мне делать?”. Команда на хорошем ходу и вполне может пошуметь в плей-офф»

Бывший главный тренер клубов КХЛ Владимир Крикунов оценил работу Ярослава Люзенкова в «Сибири».

Источник: Спортс"

Новосибирский клуб сейчас идет восьмым в таблице Восточной конференции, набрав 51 балл в 55 матчах.

«После назначения Ярослава исполняющим обязанности главного в “Сибири” мы с ним разговаривали — не помню уже, я ему позвонил или он мне.

Люзенков тогда спросил: «Владимир Васильевич, что мне делать?». Я ответил: «Ярослав, а вспомни, что я в Питере делал, когда у тебя старт не задался? Стал физическую готовность подтягивать. У тебя в Новосибирске та же проблема — ее и надо в первую очередь решать». Люзенков это и сделал.

Ребята забегали и сразу после первых побед поверили в себя, в идеи тренера.

Плюс было неплохое усиление состава, когда в Новосибирск вернулись Эндрю Андреофф и Тэйлор Бек. Сейчас команда на хорошем ходу и вполне может пошуметь в плей-офф.

Ярослав — парень очень вдумчивый, умеет находить подход к игрокам. Так что не удивлен, что он сумел правильно разобраться в непростой ситуации", — сказал Владимир Крикунов.