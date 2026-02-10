Ричмонд
Панин о «Салавате»: «Влияние Кузнецова на раздевалку, молодых игроков сказалось сразу, добавилось раскованности и доброго юмора. Евгений — открытый, душевный человек, личность»

Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин рассказал о том, как на команду повлиял переход нападающего Евгения Кузнецова.

Источник: Спортс"

— Показалось, что уверенности «Салавату» добавил переход другого опытного игрока — форварда Евгения Кузнецова. Это так?

— Это так — на двести процентов! Евгений — не только большой мастер, но и открытый, душевный человек, личность. Все эти качества ценят тренерский штаб, команда, они востребованы.

Влияние Кузнецова на раздевалку, на молодых игроков сказалось сразу. Плюс добавилось раскованности и доброго юмора.

— Юмор — это и ваша «фишка». Как родилась идея эффектно повторить фирменную «птичку» Кузнецова?

— Тут отдельная история. В раздевалке договорились, что тот, кто в матче чемпионата забьет гол и повторит «полет» Евгения, выиграет внутрикомандный спор и получит десять тысяч рублей.

Кто-то из форвардов вскоре отличился, но почему-то не решился так отпраздновать. Я забиваю по большим праздникам, поэтому в долгий ящик откладывать не стал — и «полетел». Легкие десять тысяч (смеется).

— Шуток по этому поводу в раздевалке было много?

— У нас в команде при победном результате их много всегда. Но самая оперативная, как я понял, была на пресс-конференции — от главного тренера, — сказал Григорий Панин.