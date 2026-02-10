Сергей Андронов: «Как “Северсталь” будет играть в напряженных матчах плей-офф? У них большие проблемы против организованных команд, вижу, когда они упираются в стену»

Но для меня все равно остается главный вопрос — как они будут играть именно в тяжелых, напряженных матчах плей-офф? Потому что по сезону я вижу, когда череповчане, грубо говоря, упираются в стену. Против хорошей, организованной команды у них есть большие проблемы.