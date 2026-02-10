Сергей Андронов: «Как “Северсталь” будет играть в напряженных матчах плей-офф? У них большие проблемы против организованных команд, вижу, когда они упираются в стену»

На данный момент команда тренера Андрея Козырева находится на второй позиции в таблице Западной конференции, имея в активе 70 очков в 54 матчах.
— Насколько неожиданно, что в этой регулярке достаточно скромный по финансовым меркам череповецкий коллектив борется за лидерство на Западе? И смогут ли они удержаться на высоких позициях до конца гладкого чемпионата?
— "Северсталь регулярно прогрессирует, и для меня вполне ожидаемо, что они выходят на другие позиции, немножко меняют свою игру.
По результатам прошлого сезона было понятно, что руководство и тренерский штаб Череповца не согласны на то, чтобы уходить в отпуск после первого раунда, поэтому видно, что они поменяли свою игру.
Да, они не меняют сильно свой состав, костяк, поэтому они достаточно ровно идут по этому чемпионату.
Но для меня все равно остается главный вопрос — как они будут играть именно в тяжелых, напряженных матчах плей-офф? Потому что по сезону я вижу, когда череповчане, грубо говоря, упираются в стену. Против хорошей, организованной команды у них есть большие проблемы.
Это показали матчи с ЦСКА, которые они играли недавно здесь, в Москве. Когда организованный соперник против них не дает создавать достаточно много моментов — у них есть сложности.
И вот мне интересно будет посмотреть, как вот эта игровая модель регулярного чемпионата «Северстали» сможет справляться с задачами плей-офф, — сказал Сергей Андронов.