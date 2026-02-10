Козырев о 4:7 от «Динамо» Минск: «Ключевым стал 2-й период — мы почти все время провели в своей зоне. Было очень много потерь, что и привело к поражению»

— Хотя мы с самого начала проигрывали, ключевым стал второй период, в котором мы не смогли перевести игру на зону соперника. Практически все время второго периода мы провели в своей зоне. Было очень много потерь, что и привело к поражению.
— В связи с чем вы поменяли голкипера после третьего пропущенного гола?
— Я так хотел взбодрить команду и привести ее в чувство. Хотели встряхнуть ребят.
— Чего не хватило в третьем периоде, где вы серьезно добавили?
— Да, там было большое преимущество команды соперника. В концовке мы могли зацепиться. Но мы были не так успешны в завершении.
— Можно ли считать, что на исход матча повлияла игра в неравных составах?
— Ну конечно. У минского «Динамо» замечательные игроки, которые могут использовать свои моменты. И сегодня мы в этом убедились.
— Вы уступили 5:27 по силовым приемам. Это важный показатель для достижения результата?
— Вы сами ответили на свой вопрос, — сказал Козырев.