Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
0
:
Локомотив
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
7
:
Северсталь
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
1
:
СКА
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
3
:
Торпедо
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
4
:
Автомобилист
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сибирь
10
:
Сочи
1
П1
X
П2

Козырев о 4:7 от «Динамо» Минск: «Ключевым стал 2-й период — мы почти все время провели в своей зоне. Было очень много потерь, что и привело к поражению»

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев высказался о поражении от минского «Динамо» в матче регулярного сезона FONBET КХЛ (4:7).

Источник: Sports

— Хотя мы с самого начала проигрывали, ключевым стал второй период, в котором мы не смогли перевести игру на зону соперника. Практически все время второго периода мы провели в своей зоне. Было очень много потерь, что и привело к поражению.

— В связи с чем вы поменяли голкипера после третьего пропущенного гола?

— Я так хотел взбодрить команду и привести ее в чувство. Хотели встряхнуть ребят.

— Чего не хватило в третьем периоде, где вы серьезно добавили?

— Да, там было большое преимущество команды соперника. В концовке мы могли зацепиться. Но мы были не так успешны в завершении.

— Можно ли считать, что на исход матча повлияла игра в неравных составах?

— Ну конечно. У минского «Динамо» замечательные игроки, которые могут использовать свои моменты. И сегодня мы в этом убедились.

— Вы уступили 5:27 по силовым приемам. Это важный показатель для достижения результата?

— Вы сами ответили на свой вопрос, — сказал Козырев.