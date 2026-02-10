Пыленков о праздновании гола с судьей: «Человек решил с нами обняться. Что тут такого? Это не криминал. Может, он болеет за “Динамо”

Бело-голубые обыграли «Спартак» со счетом 3:2 в матче регулярного сезона FONBET КХЛ. На 38-й минуте нападающий «Динамо» Дилан Сикьюра вывел свою команду вперед и поехал праздновать гол возле борта. В этот момент мимо него проезжал линейный арбитр Никита Новиков — он упал на лед рядом с игроком.
Когда судья поднялся на ноги, хоккеисты бело-голубых обняли его.
— После гола Сикьюры ваша спецбригада обнялась с судьей. Приняли его в команду?
— До этого был момент со вбрасыванием, где судья развел руки и попал в нос. Хорошо, что кровь не пошла (улыбается). За такое надо 5+20 давать (смеется)! Если мы заденем, то нас удаляют, а их не удаляют. Шутка!
Если говорить о моменте после гола, то человек решил с нами обняться. Что тут такого? Это не криминал. Может быть, он болеет за «Динамо», — с улыбкой сказал Пыленков.