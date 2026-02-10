Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
0
:
Локомотив
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
1
:
СКА
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
2
:
Динамо М
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
7
:
Северсталь
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
3
:
Торпедо
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
4
:
Автомобилист
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сибирь
10
:
Сочи
1
П1
X
П2

Пыленков о праздновании гола с судьей: «Человек решил с нами обняться. Что тут такого? Это не криминал. Может, он болеет за “Динамо”

Защитник «Динамо» Даниил Пыленков высказался о праздновании гола вместе с судьей.

Источник: Спортс"

Бело-голубые обыграли «Спартак» со счетом 3:2 в матче регулярного сезона FONBET КХЛ. На 38-й минуте нападающий «Динамо» Дилан Сикьюра вывел свою команду вперед и поехал праздновать гол возле борта. В этот момент мимо него проезжал линейный арбитр Никита Новиков — он упал на лед рядом с игроком.

Когда судья поднялся на ноги, хоккеисты бело-голубых обняли его.

— После гола Сикьюры ваша спецбригада обнялась с судьей. Приняли его в команду?

— До этого был момент со вбрасыванием, где судья развел руки и попал в нос. Хорошо, что кровь не пошла (улыбается). За такое надо 5+20 давать (смеется)! Если мы заденем, то нас удаляют, а их не удаляют. Шутка!

Если говорить о моменте после гола, то человек решил с нами обняться. Что тут такого? Это не криминал. Может быть, он болеет за «Динамо», — с улыбкой сказал Пыленков.