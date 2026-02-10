Ричмонд
Ларионов о 5:1 с «Нефтехимиком»: «Непростая игра, пришлось потерпеть. Большой минус для СКА, что мы позволяли столько бросать. Но для вратаря это хорошо — он сделал много сэйвов»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался о победе над «Нефтехимиком» в матче регулярного сезона FONBET КХЛ (5:1).

Источник: Спортс"

— Хочу поздравить нашу команду и ребят с хорошей победой. Она была непростая, хотя счет довольно‑таки внушительный. Тем не менее пришлось потерпеть, нашему вратарю надо было поработать. Он показал себя хорошо, держал нас в игре. Не давал сопернику приблизиться, если говорить откровенно.

Приятно играть при большой поддержке болельщиков. Мы понимаем, что Нижнекамск — небольшой городок. Люди здесь любят хоккей, команду поддерживают. Поэтому приятно победить в здании этого стадиона. Всегда такие матчи сложны.

И наши болельщики — кто‑то был на игре, кто‑то смотрел по телевидению. Мы всегда ощущаем их поддержку. Рады, что команда победила. Готовимся к следующему матчу в Астане.

— Второй матч подряд вы не пропускаете больше одной шайбы. Хотя по вашим воротам много бросают. Можно ли сказать, что это победа имени Плешкова?

— Безусловно, надо отмечать ребят. Хорошая игра есть хорошая игра. Но в хоккее есть три департамента — вратарь, защитники и нападающие. И все они должны играть в полном единстве. Всегда, когда вратарь играет уверенно, это передается команде.

Мы хотим, чтобы так было. У нас молодая бригада вратарей. Радует, что по ходу сезона эти ребята набирают кондиции и форму. А главное, набирают опыт. И в этом смысле Плешков провел довольно‑таки хороший матч.

«Нефтехимик» нанес 42 броска по нашим воротам. И это большой минус для СКА, что мы позволили столько бросить. Но для вратаря это хорошо — он сделал много сэйвов. Мы рады, когда вратари делают свою работу. Но мы должны убрать этот элемент, что по нашим воротам много бросают.

А если говорить о полном рисунке игры — приятно, что наши ребята после пропущенной шайбы собрались и забили хорошие голы. Мы давали шансы сопернику, но играли солидно, правильно и как команда, — сказал Ларионов.