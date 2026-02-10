Ларионов о 5:1 с «Нефтехимиком»: «Непростая игра, пришлось потерпеть. Большой минус для СКА, что мы позволяли столько бросать. Но для вратаря это хорошо — он сделал много сэйвов»

«Нефтехимик» нанес 42 броска по нашим воротам. И это большой минус для СКА, что мы позволили столько бросить. Но для вратаря это хорошо — он сделал много сэйвов. Мы рады, когда вратари делают свою работу. Но мы должны убрать этот элемент, что по нашим воротам много бросают.