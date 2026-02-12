Губерниев о словах Тардифа: «Разговариваете о возвращении — возвращайте! Чего устраивать бла-бла-бла. Никто ни черта не делает, чтобы нас допустить»

Глава ИИХФ говорит: мы следуем рекомендации МОК. А рекомендации МОК — это про то, что вроде бы все хотят нас вернуть, но что-то такое происходит… Знаете, как добрый и злой полицейские. Они сговорились, возвращать не собираются, но допускают утечки, что вот все неплохо, но никто ни черта не делает, палец о палец не делает, чтобы нас допустить.