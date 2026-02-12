Вашингтон
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. Мужчины
1-й период
Латвия
0
:
США
0
Все коэффициенты
П1
X
П2
1.05
Хоккей. Мужчины
1-й период
Германия
0
:
Дания
0
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.08
П2
10.00
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
2
:
Северсталь
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
0
:
ЦСКА
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
4
:
Локомотив
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Ак Барс
4
:
Торпедо
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
3
:
Сочи
5
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Чехия
0
:
Канада
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
0
:
СКА
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Сибирь
3
:
Лада
2
П1
X
П2

Губерниев о словах Тардифа: «Разговариваете о возвращении — возвращайте! Чего устраивать бла-бла-бла. Никто ни черта не делает, чтобы нас допустить»

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова президента Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люка Тардифа.

Источник: Спортс"

Тардиф ранее так высказался касательно недопуска сборных на турниры: «Хотим, чтобы Россия и Беларусь вернулись как можно скорее. Это будет означать, что мир станет немного лучше. Мы следуем рекомендациям МОК».

— Мы привыкаем к тому, что им хочется показаться и здесь хорошим, и там неплохим. Тенденция к возвращению, конечно, есть, но если бы хотели вернуть, то вернули бы. Разговариваете о возвращении — возвращайте! Чего устраивать бла-бла-бла.

Глава ИИХФ говорит: мы следуем рекомендации МОК. А рекомендации МОК — это про то, что вроде бы все хотят нас вернуть, но что-то такое происходит… Знаете, как добрый и злой полицейские. Они сговорились, возвращать не собираются, но допускают утечки, что вот все неплохо, но никто ни черта не делает, палец о палец не делает, чтобы нас допустить.

— Языками можно чесать годами.

— Можно и месяцами, и годами ждать возвращения. Безусловно, сейчас как в игре «холодно-горячо» все равно становится теплее, потому что против здравого смысла не пойти. Уже пятый год скоро пойдет отстранение, уже целое поколение спортсменов выросло, которые на момент начала этого отстранения были еще детьми фактически.

И культивировать принцип коллективной ответственности, о чем сказал Пихлер, что он так любит Россию, но Коростелев и Непряева не должны выступать. Пошел ты, Пихлер! Для них, кто зарабатывал тут деньги, Россия как дойная корова. Пихлер врет, что у него тут друзья, он показал себя говном, — заявил Губерниев.

Узнать больше по теме
Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
Читать дальше