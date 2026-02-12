Губерниев о словах Тардифа: «Разговариваете о возвращении — возвращайте! Чего устраивать бла-бла-бла. Никто ни черта не делает, чтобы нас допустить»

Тардиф ранее так высказался касательно недопуска сборных на турниры: «Хотим, чтобы Россия и Беларусь вернулись как можно скорее. Это будет означать, что мир станет немного лучше. Мы следуем рекомендациям МОК».
— Мы привыкаем к тому, что им хочется показаться и здесь хорошим, и там неплохим. Тенденция к возвращению, конечно, есть, но если бы хотели вернуть, то вернули бы. Разговариваете о возвращении — возвращайте! Чего устраивать бла-бла-бла.
Глава ИИХФ говорит: мы следуем рекомендации МОК. А рекомендации МОК — это про то, что вроде бы все хотят нас вернуть, но что-то такое происходит… Знаете, как добрый и злой полицейские. Они сговорились, возвращать не собираются, но допускают утечки, что вот все неплохо, но никто ни черта не делает, палец о палец не делает, чтобы нас допустить.
— Языками можно чесать годами.
— Можно и месяцами, и годами ждать возвращения. Безусловно, сейчас как в игре «холодно-горячо» все равно становится теплее, потому что против здравого смысла не пойти. Уже пятый год скоро пойдет отстранение, уже целое поколение спортсменов выросло, которые на момент начала этого отстранения были еще детьми фактически.
И культивировать принцип коллективной ответственности, о чем сказал Пихлер, что он так любит Россию, но Коростелев и Непряева не должны выступать. Пошел ты, Пихлер! Для них, кто зарабатывал тут деньги, Россия как дойная корова. Пихлер врет, что у него тут друзья, он показал себя говном, — заявил Губерниев.