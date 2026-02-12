Ричмонд
Футбол
Хоккей
Хоккей. Мужчины
2-й период
Латвия
1
:
США
2
П1
51.00
X
11.50
П2
1.07
Хоккей. Мужчины
2-й период
Германия
3
:
Дания
1
П1
1.08
X
11.50
П2
28.00
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Авангард
П1
4.70
X
4.87
П2
1.63
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Трактор
П1
4.40
X
4.52
П2
1.69
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
2
:
Северсталь
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
0
:
ЦСКА
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
4
:
Локомотив
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Ак Барс
4
:
Торпедо
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
3
:
Сочи
5
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Чехия
0
:
Канада
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
0
:
СКА
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Сибирь
3
:
Лада
2
П1
X
П2

Тренер «Спартака» Барков о Морозове в 4-м звене: «Это поиск каких-то решений. Кому-то иногда надо взбодриться, почувствовать свою ответственность»

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Александр Барков-старший высказался после матча против ЦСКА (0:2).

Источник: Спортс"

— Понятно, что нам нужно было выходить на лед. Но не думаю, что мы весь период не попали в тонус. Скорее для нас было неожиданным такое начало. Мне кажется, что это все плод индивидуальных ошибок. Дальше игра выравнялась.

Во втором и третьем периодах у нас были моменты, чтобы забить, сравнять и выйти вперед. Пока нам не дается завершение атак. Нападающие третий матч подряд на нуле. Это сигнал для нас и для них.

— Морозов в четвертом звене — это?

— Поиск каких-то решений. Кому-то иногда надо взбодриться, почувствовать свою ответственность и так далее. Но почему вы считаете, что это четвертое звено? Может мы хотели против четвертого звена ЦСКА свое самое ударное звено? (Смеется.).

— Показалось, что Порядин в третьем периоде провел свои лучшие 20 минут в этом году. Чего не хватило, чтобы забить?

— Думаю, что это момент психологии. Когда нападающие не забивают три игры подряд, наступает этап, который нам надо перетерпеть. Но я не говорю, что нам нужно просто ждать. Нет, нам надо работать над завершением, — сказал Барков-старший.