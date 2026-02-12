Тренер «Спартака» Барков о Морозове в 4-м звене: «Это поиск каких-то решений. Кому-то иногда надо взбодриться, почувствовать свою ответственность»

— Понятно, что нам нужно было выходить на лед. Но не думаю, что мы весь период не попали в тонус. Скорее для нас было неожиданным такое начало. Мне кажется, что это все плод индивидуальных ошибок. Дальше игра выравнялась.
Во втором и третьем периодах у нас были моменты, чтобы забить, сравнять и выйти вперед. Пока нам не дается завершение атак. Нападающие третий матч подряд на нуле. Это сигнал для нас и для них.
— Морозов в четвертом звене — это?
— Поиск каких-то решений. Кому-то иногда надо взбодриться, почувствовать свою ответственность и так далее. Но почему вы считаете, что это четвертое звено? Может мы хотели против четвертого звена ЦСКА свое самое ударное звено? (Смеется.).
— Показалось, что Порядин в третьем периоде провел свои лучшие 20 минут в этом году. Чего не хватило, чтобы забить?
— Думаю, что это момент психологии. Когда нападающие не забивают три игры подряд, наступает этап, который нам надо перетерпеть. Но я не говорю, что нам нужно просто ждать. Нет, нам надо работать над завершением, — сказал Барков-старший.