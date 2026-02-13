Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. Мужчины
2-й период
Латвия
1
:
США
2
Все коэффициенты
П1
43.00
X
11.50
П2
1.07
Хоккей. Мужчины
2-й период
Германия
3
:
Дания
1
Все коэффициенты
П1
1.08
X
11.00
П2
37.00
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
4.70
X
4.87
П2
1.63
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
4.40
X
4.52
П2
1.69
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
2
:
Северсталь
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
0
:
ЦСКА
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
4
:
Локомотив
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Ак Барс
4
:
Торпедо
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
3
:
Сочи
5
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Чехия
0
:
Канада
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
0
:
СКА
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Сибирь
3
:
Лада
2
П1
X
П2

Кузнецов о сыне в хоккее: «Я не сторонник этого вида спорта, знаю его изнутри, противно бывает. Из миллиона детей у одного процента получается. Не хочется, чтоб они проходили это все»

Нападающий «Салавата Юлаева» Евгений Кузнецов не хочет, чтобы его сын занимался хоккеем.

Источник: Спортс"

— Он у тебя в хоккей не идет?

— Слава богу, у меня получилось отбить это желание подальше.

— Специально?

— Да.

— А давал же все равно клюшку?

— Вот в Питере он весь год ходил, катался там два-три раза в неделю. В команду там даже какую-то записывали.

Я говорю: я не сторонник этого вида спорта.

— Не нравится хоккей?

— Нет.

— А почему тебе не нравится?

— Я изнутри знаю весь этот спорт. Настолько противно иногда бывает. Не хочется, чтоб дети еще раз проходили это все.

— Мне кажется, что тебя в хоккее все радует.

— Меня да, но не каждый человек может так реагировать на какие-то моменты. Из миллиона детей там у одного процента, наверное, получается. И не хотелось бы, чтобы… Все равно какая-то планка будет у ребенка уже сразу высокая. И будут спрашивать, и по детству будут говорить, что там батя договорился где-то…

Хочется, чтобы дети просто росли, учились, какие-то друзья были на улице. Вот это все обычное, что у нас есть. А в финансовом плане уж поможем как-то, — сказал Кузнецов.