Ричмонд
Матч-центр
Хоккей. Мужчины
3-й период
Латвия
1
:
США
4
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
3-й период
Германия
3
:
Дания
1
Все коэффициенты
П1
X
13.50
П2
15.00
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
4.70
X
4.87
П2
1.63
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
4.40
X
4.52
П2
1.69
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
2
:
Северсталь
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
0
:
ЦСКА
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
4
:
Локомотив
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Ак Барс
4
:
Торпедо
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
3
:
Сочи
5
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Чехия
0
:
Канада
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
0
:
СКА
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Сибирь
3
:
Лада
2
П1
X
П2

Никитин о 2-м периоде со «Спартаком»: «В тайм-ауте встряхнули ребят, 3-й период показателен. Мы говорили, что в этом мастерство и заключается — сыграть на команду. Не скажу, что&nbs

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался о тайм-ауте во втором периоде матча со «Спартаком» (2:0).

Источник: Спортс"

Во втором периоде армейцы нанесли 5 бросков в створ, а «Спартак» — 14.

— Все привыкли, что ЦСКА доминирует во втором периоде, но сегодня было наоборот. Вы даже брали тайм-аут. С чем это связано?

— Парни отдали много эмоций Это все про настрой. Ты же не можешь забыть, как играть во втором периоде. «Спартак» однозначно вынудил нас так играть.

В тайм-ауте встряхнули ребят, нужны были хоккеисты, которые хорошо сыграют смену. Для нас показателен третий период. Мы говорили им, что в этом мастерство и заключается — сыграть на команду, сыграть солидно. Не скажу, что здорово получилось, но как есть.

— План на первый период был сломить сопротивление соперника?

— Мы наоборот говорили ребятам, что «Спартак» в тонусе, а мы нет. Диссонанс случился. Голы хорошие, но, возможно, ребята подумали, что Бучельников вернулся и так будет продолжаться всю игру, — сказал Никитин.