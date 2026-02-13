Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
4.70
X
4.87
П2
1.63
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
4.40
X
4.52
П2
1.69
Хоккей. Мужчины
14:10
Италия
:
Словакия
Все коэффициенты
П1
21.00
X
10.75
П2
1.12
Хоккей. Мужчины
14:10
Финляндия
:
Швеция
Все коэффициенты
П1
3.47
X
4.39
П2
1.90
Хоккей. Мужчины
завершен
Латвия
1
:
США
5
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Германия
3
:
Дания
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
2
:
Северсталь
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
0
:
ЦСКА
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
4
:
Локомотив
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Ак Барс
4
:
Торпедо
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
3
:
Сочи
5
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Чехия
0
:
Канада
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
0
:
СКА
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Сибирь
3
:
Лада
2
П1
X
П2

Беттмэн о России на Кубке мира-2028: «Будем следить за тем, что делает международное сообщество. Для нашей игры будет лучше, если мы сможем избежать геополитических проблем»

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн высказался касательно возможного участия сборной России в Кубке мира-2028.

Источник: Спортс"

Российские команды отстранены от соревнований ИИХФ с 2022 года. Кубок мира проходит под эгидой НХЛ.

В ответ на вопрос о том, открывает ли это двери для включения России в состав участников, Беттмэн сказал, что это все равно будет зависеть от положения страны в ИИХФ и МОК.

"Мы будем следить за тем, что делает международное сообщество в области спорта. Я не вижу необходимости принимать решение отдельно.

Честно говоря, с точки зрения нашей игры и наших игроков — откуда бы они ни были — если мы сможем избежать геополитических проблем, не только этой, но и целого ряда других, я думаю, так будет лучше для нашей игры и для наших болельщиков", — приводит слова Беттмэна The Hockey News.

Глава ИИХФ Тардиф: «Хотим, чтобы Россия и Беларусь вернулись как можно скорее. Это будет означать, что мир станет немного лучше. Мы следуем рекомендациям МОК».

Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
Читать дальше