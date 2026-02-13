Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
4.70
X
4.87
П2
1.63
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
4.40
X
4.52
П2
1.69
Хоккей. Мужчины
14:10
Италия
:
Словакия
Все коэффициенты
П1
21.00
X
10.75
П2
1.12
Хоккей. Мужчины
14:10
Финляндия
:
Швеция
Все коэффициенты
П1
3.47
X
4.39
П2
1.90
Хоккей. Мужчины
завершен
Латвия
1
:
США
5
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Германия
3
:
Дания
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
2
:
Северсталь
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
0
:
ЦСКА
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
4
:
Локомотив
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Ак Барс
4
:
Торпедо
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
3
:
Сочи
5
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Чехия
0
:
Канада
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
0
:
СКА
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Сибирь
3
:
Лада
2
П1
X
П2

США обыграли Латвию на ОИ — 5:1. Нелсон сделал дубль, Мэттью Ткачак, Айкел, Куинн и Джек Хьюзы отдали по 2 передачи

Сборная США обыграла команду Латвии (5:1) в матче хоккейного турнира на Олимпиаде-2026.

Источник: Спортс"

Голами в составе американской сборной отметились Брэди Ткачак, Тейдж Томпсон, Остон Мэттьюс и Брок Нелсон, сделавший дубль.

Мэттью Ткачак, Джек Айкел, Джек Хьюз и Куинн Хьюз сделали по 2 передачи.

Автором шайбы Латвии стал Ренарc Крастенбергc.