США обыграли Латвию на ОИ — 5:1. Нелсон сделал дубль, Мэттью Ткачак, Айкел, Куинн и Джек Хьюзы отдали по 2 передачи

Сборная США обыграла команду Латвии (5:1) в матче хоккейного турнира на Олимпиаде-2026.
Голами в составе американской сборной отметились Брэди Ткачак, Тейдж Томпсон, Остон Мэттьюс и Брок Нелсон, сделавший дубль.
Мэттью Ткачак, Джек Айкел, Джек Хьюз и Куинн Хьюз сделали по 2 передачи.
Автором шайбы Латвии стал Ренарc Крастенбергc.