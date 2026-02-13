Ричмонд
12:15
Амур
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
4.70
X
4.60
П2
1.64
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
4.40
X
4.52
П2
1.69
Хоккей. Мужчины
14:10
Италия
:
Словакия
Все коэффициенты
П1
20.00
X
10.25
П2
1.13
Хоккей. Мужчины
14:10
Финляндия
:
Швеция
Все коэффициенты
П1
3.47
X
4.40
П2
1.88
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.20
П2
2.83
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
3.65
X
4.35
П2
1.85
Хоккей. Мужчины
18:40
Франция
:
Чехия
Все коэффициенты
П1
25.00
X
12.75
П2
1.10
Хоккей. Мужчины
завершен
Латвия
1
:
США
5
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Германия
3
:
Дания
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
2
:
Северсталь
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
0
:
ЦСКА
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
4
:
Локомотив
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Ак Барс
4
:
Торпедо
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
3
:
Сочи
5
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Чехия
0
:
Канада
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
0
:
СКА
5
П1
X
П2

Селебрини — 1-й автор победного гола в возрасте до 20 лет в истории Олимпиад с участием игроков НХЛ

Форвард сборной Канады Макклин Селебрини стал автором победной шайбы в матче хоккейного турнира Олимпиады-2026 против Чехии (5:0).

Источник: Спортс"

Нападающий «Сан-Хосе» (19 лет 244 дня) стал первым автором победного гола в возрасте до 20 лет в истории Олимпиад с участием игроков НХЛ (ранее — с 1998 по 2014 годы).

Если считать любые голы, то Селебрини стал шестым игроком до 20 лет, кому удалось забить на олимпийских турнирах с участием игроков лиги.

Ранее преуспели Оливер Зетцингер (2002, Австрия, 1 гол), Илья Ковальчук (2002, Россия, 1), Евгений Малкин (2006, Россия, 2), Валерий Ничушкин (2014, Россия, 1) и Олли Мяяття (2014, Финляндия, 3).

