Селебрини — 1-й автор победного гола в возрасте до 20 лет в истории Олимпиад с участием игроков НХЛ

Нападающий «Сан-Хосе» (19 лет 244 дня) стал первым автором победного гола в возрасте до 20 лет в истории Олимпиад с участием игроков НХЛ (ранее — с 1998 по 2014 годы).
Если считать любые голы, то Селебрини стал шестым игроком до 20 лет, кому удалось забить на олимпийских турнирах с участием игроков лиги.
Ранее преуспели Оливер Зетцингер (2002, Австрия, 1 гол), Илья Ковальчук (2002, Россия, 1), Евгений Малкин (2006, Россия, 2), Валерий Ничушкин (2014, Россия, 1) и Олли Мяяття (2014, Финляндия, 3).
