Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
4.70
X
4.60
П2
1.64
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
4.40
X
4.52
П2
1.69
Хоккей. Мужчины
14:10
Италия
:
Словакия
Все коэффициенты
П1
20.00
X
10.25
П2
1.13
Хоккей. Мужчины
14:10
Финляндия
:
Швеция
Все коэффициенты
П1
3.47
X
4.40
П2
1.85
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.20
П2
2.83
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
3.65
X
4.35
П2
1.85
Хоккей. Мужчины
18:40
Франция
:
Чехия
Все коэффициенты
П1
25.00
X
12.75
П2
1.10
Хоккей. Мужчины
завершен
Латвия
1
:
США
5
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Германия
3
:
Дания
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
2
:
Северсталь
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
0
:
ЦСКА
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
4
:
Локомотив
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Ак Барс
4
:
Торпедо
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
3
:
Сочи
5
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Чехия
0
:
Канада
5
П1
X
П2

Беттмэн об отношениях НХЛ с МОК: «Доступ к контенту стал лучше. Они понимают, что на зимних ОИ ничто не сравнится с хоккеем по масштабу и уважают уникальность нашей лиги»

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн высказался об отношениях НХЛ с МОК по поводу медиаконтента на Олимпиадах с участием игроков лиги.

Ранее МОК из-за соглашений с правообладателями препятствовал доступу НХЛ к материалам с олимпийских турниров. В частности, это мешало лиге рекламировать решающий гол Сидни Кросби в финальном матче Олимпиады-2010 между сборными Канады и США.

"В некоторых отношениях доступ стал лучше. Игрокам разрешено создавать контент в качестве участников турнира, а нам — репостить его. Есть сотрудничество в плане совместного использования логотипов. Со временем взаимодействие будет развиваться, поскольку МОК понимает, что на зимних Олимпиадах ничто не сравнится с хоккеем по масштабу.

Я уважаю тот факт, что у МОК есть важные правообладатели, которые платят им большие деньги за медиаправа и эксклюзивность. Думаю, что мы хорошо сотрудничаем — особенно с NBC и CBC в Северной Америке. Но мы всегда стремимся к лучшему. Доступ к таким моментам, как золотой гол Кросби, важен, чтобы мы могли продвигать их на своих платформах. Это отличная реклама для хоккея, Олимпиад и НХЛ.

Я думаю, что со временем МОК стал больше уважать уникальность НХЛ, связанную с тем, что нам приходится останавливать чемпионат — и это весьма обременительно. ИИХФ и Люк Тардиф это прекрасно понимают", — сказал Беттмэн.

Узнать больше по теме
Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
Читать дальше