Беттмэн об отношениях НХЛ с МОК: «Доступ к контенту стал лучше. Они понимают, что на зимних ОИ ничто не сравнится с хоккеем по масштабу и уважают уникальность нашей лиги»

Я уважаю тот факт, что у МОК есть важные правообладатели, которые платят им большие деньги за медиаправа и эксклюзивность. Думаю, что мы хорошо сотрудничаем — особенно с NBC и CBC в Северной Америке. Но мы всегда стремимся к лучшему. Доступ к таким моментам, как золотой гол Кросби, важен, чтобы мы могли продвигать их на своих платформах. Это отличная реклама для хоккея, Олимпиад и НХЛ.