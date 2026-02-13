Ричмонд
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
4.70
X
4.60
П2
1.64
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
4.40
X
4.52
П2
1.69
Хоккей. Мужчины
14:10
Италия
:
Словакия
Все коэффициенты
П1
20.00
X
10.25
П2
1.13
Хоккей. Мужчины
14:10
Финляндия
:
Швеция
Все коэффициенты
П1
3.55
X
4.50
П2
1.83
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.20
П2
2.83
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
3.65
X
4.35
П2
1.85
Хоккей. Мужчины
18:40
Франция
:
Чехия
Все коэффициенты
П1
25.00
X
12.75
П2
1.09
Хоккей. Мужчины
завершен
Латвия
1
:
США
5
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Германия
3
:
Дания
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
2
:
Северсталь
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
0
:
ЦСКА
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
4
:
Локомотив
2
П1
X
П2

Нарделла о жизни в России: «В Нижнем Новгороде масса мест, где можно вкусно и не так дорого поесть. В США все заметно дороже. Удивляет отопление зимой — повсюду жарковато»

Защитник «Торпедо» Бобби Нарделла поделился впечатлениями от жизни в России и высказался о продлении контракта с клубом на следующий сезон.

— Какие впечатления от продления контракта, КХЛ и жизни в России?

— Самые положительные, рад возможности играть за этот клуб еще один год. У нас классная молодая команда с современным стилем игры.

КХЛ — очень сильная лига, четвертая по счету в моей профессиональной карьере. Заиграть здесь далеко не просто. Не сказал бы, что хоккей оборнительный, есть достаточно игровых команд, помимо нашей.

Россия большая, я еще в процессе изучения страны и культуры. В Нижнем Новгороде есть масса мест, где можно вкусно и не так дорого поесть.

В США, конечно, все заметно дороже. Удивляет отопление зимой, на мой взгляд, повсюду жарковато. В Чикаго, кстати, очень похожая ситуация, — сказал Нарделла.