Светлов о 9-м месте «Амура» на Востоке: «Ничто не говорило о том, что пойдет завал. Состав интересный, с хорошим средним возрастом и вратарем»

— Сергей Александрович, полторы недели назад ваше интервью вышло под заголовком: «Последняя интрига чемпионата — на Востоке и зависит от “Амура”. Последняя интрига умерла?
— Переживал за Хабаровск в последнем домашнем матче с «Трактором», «Амур» вел — 4:1, но уступил в основное время. Драматическое поражение.
Теперь отрыв «Амура» от «Сибири» — 11 очков при трех матчах в запасе. Но в кубковую гонку верится с трудом, учитывая, что в новом году Новосибирск на подъеме, а Хабаровск — в пике.
К сожалению, этот чемпионат — первый за последние годы, когда большой интриги в борьбе за последние путевки нет ни на Востоке, ни тем более на Западе.
— Как объясните провал «Амура»?
— На фоне соседей из «Адмирала» это еще не такое крутое пике. Еще в середине чемпионата «Амур» уверенно шел в зоне плей-офф. Уже говорил, что состав у Хабаровска в этом сезоне интересный, с хорошим средним возрастом и вратарем [Максимом Дорожко]. Ничто не говорило о том, что пойдет завал.
Много лет своей тренерской карьеры отдал не только «Амуру», но и «Адмиралу». Обе команды в силу сложной логистики обязаны безошибочно нагружаться в предсезонки и брать свои очки в первой половине сезона. У Владивостока, увы, не получилось решить обе эти задачи-минимум для выхода в плей-офф. Надо делать выводы, — сказал Светлов.