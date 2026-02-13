Светлов о 9-м месте «Амура» на Востоке: «Ничто не говорило о том, что пойдет завал. Состав интересный, с хорошим средним возрастом и вратарем»

— На фоне соседей из «Адмирала» это еще не такое крутое пике. Еще в середине чемпионата «Амур» уверенно шел в зоне плей-офф. Уже говорил, что состав у Хабаровска в этом сезоне интересный, с хорошим средним возрастом и вратарем [Максимом Дорожко]. Ничто не говорило о том, что пойдет завал.