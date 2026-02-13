Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
4.70
X
4.60
П2
1.64
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
4.40
X
4.52
П2
1.69
Хоккей. Мужчины
14:10
Италия
:
Словакия
Все коэффициенты
П1
25.00
X
11.50
П2
1.11
Хоккей. Мужчины
14:10
Финляндия
:
Швеция
Все коэффициенты
П1
3.55
X
4.50
П2
1.83
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.20
П2
2.83
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
3.65
X
4.35
П2
1.85
Хоккей. Мужчины
18:40
Франция
:
Чехия
Все коэффициенты
П1
25.00
X
12.75
П2
1.09
Хоккей. Мужчины
завершен
Латвия
1
:
США
5
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Германия
3
:
Дания
1
П1
X
П2

Светлов о 9-м месте «Амура» на Востоке: «Ничто не говорило о том, что пойдет завал. Состав интересный, с хорошим средним возрастом и вратарем»

Бывший тренер «Амура» Сергей Светлов высказался о турнирной ситуации команды, идущей на 9-м месте в Восточной конференции Фонбет Чемпионата КХЛ.

— Сергей Александрович, полторы недели назад ваше интервью вышло под заголовком: «Последняя интрига чемпионата — на Востоке и зависит от “Амура”. Последняя интрига умерла?

— Переживал за Хабаровск в последнем домашнем матче с «Трактором», «Амур» вел — 4:1, но уступил в основное время. Драматическое поражение.

Теперь отрыв «Амура» от «Сибири» — 11 очков при трех матчах в запасе. Но в кубковую гонку верится с трудом, учитывая, что в новом году Новосибирск на подъеме, а Хабаровск — в пике.

К сожалению, этот чемпионат — первый за последние годы, когда большой интриги в борьбе за последние путевки нет ни на Востоке, ни тем более на Западе.

— Как объясните провал «Амура»?

— На фоне соседей из «Адмирала» это еще не такое крутое пике. Еще в середине чемпионата «Амур» уверенно шел в зоне плей-офф. Уже говорил, что состав у Хабаровска в этом сезоне интересный, с хорошим средним возрастом и вратарем [Максимом Дорожко]. Ничто не говорило о том, что пойдет завал.

Много лет своей тренерской карьеры отдал не только «Амуру», но и «Адмиралу». Обе команды в силу сложной логистики обязаны безошибочно нагружаться в предсезонки и брать свои очки в первой половине сезона. У Владивостока, увы, не получилось решить обе эти задачи-минимум для выхода в плей-офф. Надо делать выводы, — сказал Светлов.