Нидеррайтер о матче Швейцарии с Канадой и наследии победы на ОИ-2006: «20 лет назад тогдашние игроки проложили нам путь. Вполне возможно подразнить медведя»

В 2006 году на Олимпиаде в Турине швейцарцы впервые обыграли сборную Канады, состоящую из игроков НХЛ (2:0 при 17:49 по броскам).
Обе шайбы забросил уроженец Канады Пол ДиПьетро, а вратарь Мартин Гербер сыграл на ноль.
"О, я помню этот матч так, как будто он был вчера. Пол ДиПьетро сделал дубль, я очень хотел сыграть за сборную вместе с ним, но мы разминулись…
20 лет назад эти ребята проложили нам путь. Вполне возможно подразнить медведя. Мы прошли большой путь за это время, но знаем, насколько сильны канадцы", — сказал Нидеррайтер.