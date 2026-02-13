Ричмонд
Матч-центр
Все
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
4.70
X
4.60
П2
1.64
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
4.40
X
4.52
П2
1.69
Хоккей. Мужчины
14:10
Италия
:
Словакия
Все коэффициенты
П1
24.00
X
11.25
П2
1.11
Хоккей. Мужчины
14:10
Финляндия
:
Швеция
Все коэффициенты
П1
3.55
X
4.50
П2
1.83
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.20
П2
2.83
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
3.65
X
4.35
П2
1.85
Хоккей. Мужчины
18:40
Франция
:
Чехия
Все коэффициенты
П1
25.00
X
12.75
П2
1.09
Хоккей. Мужчины
завершен
Латвия
1
:
США
5
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Германия
3
:
Дания
1
П1
X
П2

Нидеррайтер о матче Швейцарии с Канадой и наследии победы на ОИ-2006: «20 лет назад тогдашние игроки проложили нам путь. Вполне возможно подразнить медведя»

Форвард сборной Швейцарии Нино Нидеррайтер высказался о предстоящем матче с Канадой на Олимпиаде-2026 в Милане.

В 2006 году на Олимпиаде в Турине швейцарцы впервые обыграли сборную Канады, состоящую из игроков НХЛ (2:0 при 17:49 по броскам).

Обе шайбы забросил уроженец Канады Пол ДиПьетро, а вратарь Мартин Гербер сыграл на ноль.

"О, я помню этот матч так, как будто он был вчера. Пол ДиПьетро сделал дубль, я очень хотел сыграть за сборную вместе с ним, но мы разминулись…

20 лет назад эти ребята проложили нам путь. Вполне возможно подразнить медведя. Мы прошли большой путь за это время, но знаем, насколько сильны канадцы", — сказал Нидеррайтер.