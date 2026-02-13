Овечкин о смерти первого тренера: «Невосполнимая утрата. Александр Филиппов — добрый, искренний и честный человек. Вечная память и сил всем его родным и близким»

«Ушел из жизни Александр Николаевич Филиппов. Мой тренер, добрый, честный, искренний человек, легенда “Динамо”, чемпион мира.
Это невосполнимая утрата. Вечная память Александру Николаевичу и сил всем его родным и близким", — написал Овечкин в соцсетях.
Овечкин еще не определился с планами на следующий сезон. 40-летний форвард сфокусирован на борьбе за плей-офф с «Вашингтоном» (Сэмми Силбер).
