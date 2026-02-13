Ремпал о 4:3 с «Металлургом»: «Мы прекрасно понимали силу соперника, здорово подготовились, смогли продемонстрировать командную победу. Все старались»

Ремпал забросил решающий буллит. Он также отметился голом и передачей.
— Мы прекрасно понимали силу соперника, здорово подготовились к игре, так что мы смогли продемонстрировать командную победу.
— Что было самым важным сегодня в игре с «Металлургом»?
— Мы были готовы и очень настроены к игре, могли реализовать моменты в овертайме. Все очень здорово старались, так что это очень важная командная победа.
— Как провели эту паузу и насколько было тяжело вернуться после 10-дневного перерыва?
— Да, длинный перерыв. Успели здорово отдохнуть, но все понимали, что надо поддерживать форму, так что все работали на тренировках. Нам нужно было соответствовать скоростям соперника, и это нам удалось, — сказал Ремпал.