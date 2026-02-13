Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. Мужчины
не начался
Канада
:
Швейцария
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Франция
3
:
Чехия
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
1
:
Динамо М
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Салават Юлаев
4
:
Металлург Мг
3
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Италия
2
:
Словакия
3
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Финляндия
4
:
Швеция
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
2
:
Трактор
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
2
:
Авангард
6
П1
X
П2

Ремпал о 4:3 с «Металлургом»: «Мы прекрасно понимали силу соперника, здорово подготовились, смогли продемонстрировать командную победу. Все старались»

Нападающий «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал высказался об игре против «Металлурга» (4:3 Б).

Источник: Спортс"

Ремпал забросил решающий буллит. Он также отметился голом и передачей.

— Мы прекрасно понимали силу соперника, здорово подготовились к игре, так что мы смогли продемонстрировать командную победу.

— Что было самым важным сегодня в игре с «Металлургом»?

— Мы были готовы и очень настроены к игре, могли реализовать моменты в овертайме. Все очень здорово старались, так что это очень важная командная победа.

— Как провели эту паузу и насколько было тяжело вернуться после 10-дневного перерыва?

— Да, длинный перерыв. Успели здорово отдохнуть, но все понимали, что надо поддерживать форму, так что все работали на тренировках. Нам нужно было соответствовать скоростям соперника, и это нам удалось, — сказал Ремпал.