Фазель об арене для ОИ: «Игроки весом 100 кг в острых коньках, 3 матча в день. Огромный вызов для ледовара. Но я уверен, что все пройдет гладко — за исключением того, что там нет России. А

Италия не является страной хоккея. Я имею в виду, что эта арена не чисто хоккейная. Она после Олимпиады будет использоваться для других мероприятий. Поэтому я бы сказал, что самая сложная задача — подготовка льда. Нужно определенное время, чтобы он созрел, устоялся. Нужны три, четыре, пять недель, чтобы создать хороший лед.