Матч-центр
Все
Хоккей. Мужчины
1-й период
Канада
1
:
Швейцария
0
Все коэффициенты
П1
1.18
X
14.00
П2
17.00
Хоккей. Мужчины
завершен
Франция
3
:
Чехия
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
1
:
Динамо М
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Салават Юлаев
4
:
Металлург Мг
3
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Италия
2
:
Словакия
3
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Финляндия
4
:
Швеция
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
2
:
Трактор
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
2
:
Авангард
6
П1
X
П2

Фазель об арене для ОИ: «Игроки весом 100 кг в острых коньках, 3 матча в день. Огромный вызов для ледовара. Но я уверен, что все пройдет гладко — за исключением того, что там нет России. А

Бывший президент Международной федерации хоккея Рене Фазель отметил, что самой сложной задачей для Олимпийских игр-2026 стоит считать подготовку льда.

Источник: Спортс"

— В шестой раз на Олимпиаду приехали игроки НХЛ. Но теперь мы видим кучу репортажей о том, как миланский дворец «Санта‑Джулия» не готов к таким соревнованиям. Там человек ходит с зеленой лейкой и заливает дыры во льду.

— Ну, ничего удивительного тут нет. На многих Олимпиадах мы сталкиваемся с такими же трудностями в начале Игр. Что касается арены, то при строительстве нового объекта всегда возникают такие проблемы, которые сейчас появляются.

Конечно, это не арена в Сочи — дворец «Большой» очень хорош и сейчас. Это не арена в Ванкувере, где и сейчас выступает клуб НХЛ. Когда вы едете в страну, где хоккей очень популярен, все гораздо проще.

Италия не является страной хоккея. Я имею в виду, что эта арена не чисто хоккейная. Она после Олимпиады будет использоваться для других мероприятий. Поэтому я бы сказал, что самая сложная задача — подготовка льда. Нужно определенное время, чтобы он созрел, устоялся. Нужны три, четыре, пять недель, чтобы создать хороший лед.

Вы можете себе представить — спортсмены весом 100 килограммов в острых коньках, похожих на лезвия бритвы. Три матча в день. Это огромный вызов для ледовара в Милане. Но я уверен, что все пройдет гладко — за исключением того, что на этой Олимпиаде не выступает сборная России. А это уже катастрофа, — заявил Фазель.