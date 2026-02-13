Из древесины Кремлевской ели изготовят клюшки, Фетисов вручит их юным хоккеистам: «Жизнь главного новогоднего символа страны продолжается»

Демонтированную 22 января с Соборной площади ель ждет серьезная трансформация. Шишки, собранные с дерева, отправятся в Рослесзащиту, где специалисты займутся извлечением семян, их проверкой и подготовкой к будущей высадке. Ствол, требующий особого подхода из-за капризной структуры древесины, высушат в специальных камерах, а затем передадут в производство", — говорится на сайте министерства.