Из древесины Кремлевской ели изготовят клюшки, Фетисов вручит их юным хоккеистам: «Жизнь главного новогоднего символа страны продолжается»

Из древесины Кремлевской новогодней ели изготовят клюшки.

Источник: Спортс"

Об этом сообщили в Министерстве экологии и природопользования Московской области.

"Жизнь главного новогоднего символа страны продолжается. 16 февраля состоится тематический пресс-тур, в ходе которого представители Всероссийского общества охраны природы во главе с Вячеславом Фетисовым наглядно продемонстрируют, как красавица-ель обретает новое предназначение.

Демонтированную 22 января с Соборной площади ель ждет серьезная трансформация. Шишки, собранные с дерева, отправятся в Рослесзащиту, где специалисты займутся извлечением семян, их проверкой и подготовкой к будущей высадке. Ствол, требующий особого подхода из-за капризной структуры древесины, высушат в специальных камерах, а затем передадут в производство", — говорится на сайте министерства.

Проект «Вторая жизнь Кремлевской новогодней ели» существует с 2015 года и реализуется Всероссийским обществом охраны природы при поддержке Управления делами президента РФ.

«Министерство всецело поддерживает инициативу “Вторая жизнь Кремлевской ели”. Это не просто утилизация, а философия осознанного потребления. Важно, чтобы символы праздника не исчезали бесследно.

Ель с главной площади страны получит перерождение в молодых всходах, памятных сувенирах и хоккейных клюшках для юного поколения спортсменов", — сказал министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Отмечается, что Фетисов лично выйдет на площадку, чтобы вручить юным хоккеистам клюшки, изготовленные из древесины главной новогодней ели страны.