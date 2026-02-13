Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. Мужчины
2-й период
Канада
3
:
Швейцария
1
Все коэффициенты
П1
1.02
X
14.00
П2
15.00
Хоккей. Мужчины
завершен
Франция
3
:
Чехия
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
1
:
Динамо М
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Салават Юлаев
4
:
Металлург Мг
3
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Италия
2
:
Словакия
3
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Финляндия
4
:
Швеция
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
2
:
Трактор
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
2
:
Авангард
6
П1
X
П2

Александр Черных: «В КХЛ есть ребята, которые спокойно могли бы участвовать в Олимпиаде и составили бы конкуренцию игрокам НХЛ. Не согласен с Ларионовым»

Агент Александр Черных отреагировал на слова главного тренера СКА Игоря Ларионова.

Источник: Спортс"

Ларионов ранее представил свой вариант состава сборной России на Олимпиаду-2026, отметив: «В КХЛ не вижу игроков, близких к выступающим в НХЛ по уровню».

"Я целиком и полностью не согласен. Для меня это странное заявление от Ларионова. В КХЛ есть достойные ребята, которые спокойно могли бы участвовать в Олимпиаде и составили бы конкуренцию игрокам НХЛ. Не хотелось бы называть фамилии игроков, потому что все бы зависело от тренерского штаба и от возможных сочетаний в сборной.

В другие сборные поехали игроки из КХЛ, и они показывают на Олимпиаде определенный уровень, а есть наши ребята, которые сильнее их. Поэтому российские игроки лиги могли бы достойно проявить себя на Олимпийских играх", — сказал Черных.