Сафронов о 4-матчевой победной серии СКА: «Здорово, что начали забивать голы. Сейчас до плей-офф очень важно почувствовать и зацепиться за эту игру»

На данный момент СКА идет на 8-м месте на Западе с 62 очками в 54 матчах. Вчера клуб обыграл «Барыс» со счетом 5:0.
Напомним, перед этим СКА потерпел 7 поражений подряд.
«Конечно, улучшения игры есть. Результат говорит сам за себя. Ведь до победы над “Барысом” была хорошая игра с “Нефтехимиком” 5:1.
Здорово, что начали забивать голы, потому что в начале сезона и в его середине были с этим определенные проблемы. Не хватило результативности, хотя моментов создавали достаточно.
Сейчас до плей-офф очень важно почувствовать и зацепиться за эту игру", — сказал Сафронов.