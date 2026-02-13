Ричмонд
Сафронов о 4-матчевой победной серии СКА: «Здорово, что начали забивать голы. Сейчас до плей-офф очень важно почувствовать и зацепиться за эту игру»

Экс-защитник СКА Кирилл Сафронов высказался о 4-матчевой победной серии клуба.

Источник: Спортс"

На данный момент СКА идет на 8-м месте на Западе с 62 очками в 54 матчах. Вчера клуб обыграл «Барыс» со счетом 5:0.

Напомним, перед этим СКА потерпел 7 поражений подряд.

«Конечно, улучшения игры есть. Результат говорит сам за себя. Ведь до победы над “Барысом” была хорошая игра с “Нефтехимиком” 5:1.

Здорово, что начали забивать голы, потому что в начале сезона и в его середине были с этим определенные проблемы. Не хватило результативности, хотя моментов создавали достаточно.

Сейчас до плей-офф очень важно почувствовать и зацепиться за эту игру", — сказал Сафронов.