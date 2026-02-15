Ричмонд
Марк Штрайт: «Швейцария — больше не аутсайдер в хоккее, Крюгер изменил нашу культуру. Хотел бы видеть больше швейцарцев в НХЛ. Сейчас их 10−12, но качество стало выше»

Бывший защитник сборной Швейцарии Марк Штрайт поделился мнением о прогрессе команды в последние годы.

Источник: Спортс"

На двух последних чемпионатах мира швейцарцы становились серебряными призерами.

"Швейцария — больше не аутсайдер в хоккее. За последние 20 лет ситуация изменилась. Это возвращает меня во времена Ральфа Крюгера, он изменил нашу хоккейную программу и культуру.

20 лет назад мы обыграли Канаду на Олимпиаде в Турине. Но команда 2006 года была не так хороша, как нынешняя. Сейчас у нас есть звезды в НХЛ — Роман Йоси, Тимо Майер, Нико Хишир, Кевин Фиала. Это невероятно.

Я бы хотел, чтобы в НХЛ было больше швейцарцев. Было бы здорово, чтобы в сборной было 20 игроков НХЛ, как у Швеции или Финляндии. Сейчас в лиге каждый год выступает по 10−12 игроков из Швейцарии. Это число не сильно меняется, но качество стало гораздо выше", — сказал Штрайт.