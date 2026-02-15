Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. Мужчины
2-й период
США
2
:
Германия
0
Все коэффициенты
П1
1.03
X
23.00
П2
93.00
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Амур
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.20
П2
2.45
Хоккей. Мужчины
завершен
Дания
4
:
Латвия
2
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Канада
10
:
Франция
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Шанхай Дрэгонс
1
:
ЦСКА
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
3
:
Нефтехимик
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
4
:
Динамо Мн
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
2
:
Динамо М
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
8
:
Металлург Мг
1
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Швейцария
4
:
Чехия
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
6
:
Трактор
2
П1
X
П2

Исаков о 2:4 от «Динамо»: «Игроки “Торпедо” споткнулись сами о себя. Шансы были, получили четвертый гол, на этом интрига закончилась»

Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков прокомментировал поражение от московского «Динамо» (2:4) в домашнем матче Fonbet Чемпионата КХЛ.

Источник: Спортс"

"В концовке немного не хватило. Шансы были, но шайба не зашла в чужие ворота, получили в свои четвертый гол. На этом вся интрига матча закончилась. Не люблю разговоры, которые ходят возле каких-то вещей. Недавно мы хорошо играли третьи периоды, но последние три или четыре матча мы их проиграли. Тоже самое с большинством и меньшинством.

Сегодня мы споткнулись сами о себя. Это наша проблема, почему мы не зашли в зону при игре «пять на четыре». Да, «Динамо» нам создавало проблемы, но было видно, что был брак в передачах. Ошибались в не очень сложных ситуациях.

Последние три игры у нас народ выбывает на ровном месте. Приходиться тасовать состав — в первую очередь, из-за болезней. У нас есть определенное понимание, как мы хотим играть. Парни на данном этапе уже неплохо выполняют игровое задание. Бывает, что что-то начинает буксовать по разным причинам. Сегодня мы пробуксовывали, — сказал Исаков.