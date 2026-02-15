Исаков о 2:4 от «Динамо»: «Игроки “Торпедо” споткнулись сами о себя. Шансы были, получили четвертый гол, на этом интрига закончилась»

"В концовке немного не хватило. Шансы были, но шайба не зашла в чужие ворота, получили в свои четвертый гол. На этом вся интрига матча закончилась. Не люблю разговоры, которые ходят возле каких-то вещей. Недавно мы хорошо играли третьи периоды, но последние три или четыре матча мы их проиграли. Тоже самое с большинством и меньшинством.
Сегодня мы споткнулись сами о себя. Это наша проблема, почему мы не зашли в зону при игре «пять на четыре». Да, «Динамо» нам создавало проблемы, но было видно, что был брак в передачах. Ошибались в не очень сложных ситуациях.
Последние три игры у нас народ выбывает на ровном месте. Приходиться тасовать состав — в первую очередь, из-за болезней. У нас есть определенное понимание, как мы хотим играть. Парни на данном этапе уже неплохо выполняют игровое задание. Бывает, что что-то начинает буксовать по разным причинам. Сегодня мы пробуксовывали, — сказал Исаков.