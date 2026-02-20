Тренер Финляндии Пеннанен о 2:3 от Канады: «Считаем, что 3-й гол был забит из офсайда. Но это в прошлом. Мы сыграли очень хорошо, дали себе шанс на победу, горжусь командой»

«Я не хочу возвращаться к этому. Мы столкнулись с действительно сильной командой, которая поставила нас в затруднительное положение. Но сегодня мы сыграли очень хорошо и дали себе шанс на победу. Я очень горжусь игроками и командой, и тем, чего они добились вместе», — отметил Пеннанен.