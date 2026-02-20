Тренер Финляндии Пеннанен о 2:3 от Канады: «Считаем, что 3-й гол был забит из офсайда. Но это в прошлом. Мы сыграли очень хорошо, дали себе шанс на победу, горжусь командой»

Форвард канадцев Нэтан Маккиннон забросил победную шайбу за 36 секунд до конца третьего периода в большинстве.
По запросу Финляндии был проведен видеопросмотр на предмет положения «вне игры». В итоге гол был засчитан.
"Мы считаем, что третий гол был забит из офсайда. Ситуация была сложной, найти решение было непросто.
Но это в прошлом. Ситуация была напряженной, как я уже говорил. Трудно сказать, в какую сторону, но… Больше никаких объяснений. Все кончено", — сказал Пеннанен.
Тренеру также задали вопрос об удалении Нико Микколы в третьем периоде за игру высоко поднятой клюшкой.
«Я не хочу возвращаться к этому. Мы столкнулись с действительно сильной командой, которая поставила нас в затруднительное положение. Но сегодня мы сыграли очень хорошо и дали себе шанс на победу. Я очень горжусь игроками и командой, и тем, чего они добились вместе», — отметил Пеннанен.
Миллиметры, которые решили все: Канада забила победный гол финнам без офсайда.
Селянне о поражении Финляндии: «Победить величайшую хоккейную страну и канадских арбитров в один вечер, видимо, невозможно. Абсолютно позорное удаление за 90 секунд до конца полуфинала».