Хоккей. КХЛ
14:00
Авангард
:
Амур
П1
1.42
X
5.55
П2
6.40
Хоккей. КХЛ
14:30
Металлург Мг
:
Адмирал
П1
1.30
X
6.69
П2
8.75
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Локомотив
5
:
Динамо Мн
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
3
:
ЦСКА
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Торпедо
3
:
Ак Барс
2
П1
X
П2

СКА и «Газпром добыча Уренгой» стали партнерами для развития детского спорта в Новом Уренгое. Зыков встретился с юными хоккеистами в центре «Газодобытчик»

СКА и «Газпром добыча Уренгой» подписали соглашение о партнерстве. Церемония прошла в Новом Уренгое, в рамках мероприятия форвард Валентин Зыков встретился с юными игроками в культурно-спортивном центре «Газодобытчик».

«Хоккейный клуб СКА и ООО “Газпром добыча Уренгой” заключили соглашение о сотрудничестве в сфере хоккея. В торжественной церемонии подписания в г. Новый Уренгой приняли участие генеральный директор “Газпром добыча Уренгой” Александр Корякин и директор по правовым вопросам ХК СКА Марина Тур. Соглашение предполагает взаимовыгодное партнерство, направленное на развитие любительского, массового и детско-юношеского хоккея не только на предприятии, но и во всем Новом Уренгое. В планах разработка и реализация совместных проектов и программ, а также проведение массовых мероприятий для популяризации физической культуры и спорта. Первым совместным мероприятием в рамках сотрудничества стала встреча нападающего ХК СКА Валентина Зыкова с местными юными хоккеистами в КСЦ “Газодобытчик”. Валентин ответил на вопросы ребят, провел автограф-сессию, а также поучаствовал в церемонии закрытия турнира по хоккею “Кубок вызова — 2026” среди команд предприятий и партнеров Группы ПАО “Газпром”, — говорится в заявлении петербургского клуба.