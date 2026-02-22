СКА и «Газпром добыча Уренгой» стали партнерами для развития детского спорта в Новом Уренгое. Зыков встретился с юными хоккеистами в центре «Газодобытчик»

«Хоккейный клуб СКА и ООО “Газпром добыча Уренгой” заключили соглашение о сотрудничестве в сфере хоккея. В торжественной церемонии подписания в г. Новый Уренгой приняли участие генеральный директор “Газпром добыча Уренгой” Александр Корякин и директор по правовым вопросам ХК СКА Марина Тур. Соглашение предполагает взаимовыгодное партнерство, направленное на развитие любительского, массового и детско-юношеского хоккея не только на предприятии, но и во всем Новом Уренгое. В планах разработка и реализация совместных проектов и программ, а также проведение массовых мероприятий для популяризации физической культуры и спорта. Первым совместным мероприятием в рамках сотрудничества стала встреча нападающего ХК СКА Валентина Зыкова с местными юными хоккеистами в КСЦ “Газодобытчик”. Валентин ответил на вопросы ребят, провел автограф-сессию, а также поучаствовал в церемонии закрытия турнира по хоккею “Кубок вызова — 2026” среди команд предприятий и партнеров Группы ПАО “Газпром”, — говорится в заявлении петербургского клуба.