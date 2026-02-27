Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.41
X
4.30
П2
2.50
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.31
П2
3.03
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.30
П2
3.00
Хоккей. НХЛ
03:00
Оттава
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.32
П2
3.10
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.31
П2
3.13
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.38
П2
3.11
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.43
П2
3.31
Хоккей. НХЛ
04:00
Рейнджерс
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.23
П2
2.87
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
2.13
X
4.20
П2
2.95
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.40
П2
3.02
Хоккей. НХЛ
06:00
Сан-Хосе
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
2.21
X
4.30
П2
2.75
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.33
П2
2.49
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
1
:
Динамо М
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
6
:
Адмирал
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Салават Юлаев
3
:
Трактор
2
П1
X
П2

Браташ о 3:6 от «Спартака»: «Понравилось, как играл “Адмирал”. Но ошибки и неправильные действия отдельных хоккеистов свели на нет усилия всей команды»

Главный тренер «Адмирала» Олег Браташ высказался об игре своей команды в матче со «Спартаком» (3:6).

Источник: Спортс"

Клуб из Владивостока отыгрался с 1:3 по ходу игры.

— Мне понравилось, как играла наша команда. Но ошибки и неправильные действия отдельных игроков в отдельных моментах свели на нет усилия всей команды.

— До конца сезона какие планы у команды? Выигрывать матчи или наигрывать состав на следующий сезон?

— А как вы считаете, мы сегодня не выглядели командой, которая хотела выиграть?

— Выглядели.

— Это ответ на ваш вопрос, — сказал Браташ.

«Адмирал» отыгрался с 1:3, но проиграл «Спартаку» — 3:6, Шулак набрал 3 очка. У команды Браташа 9 поражений в 10 последних играх.