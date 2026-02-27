Браташ о 3:6 от «Спартака»: «Понравилось, как играл “Адмирал”. Но ошибки и неправильные действия отдельных хоккеистов свели на нет усилия всей команды»

Клуб из Владивостока отыгрался с 1:3 по ходу игры.
— Мне понравилось, как играла наша команда. Но ошибки и неправильные действия отдельных игроков в отдельных моментах свели на нет усилия всей команды.
— До конца сезона какие планы у команды? Выигрывать матчи или наигрывать состав на следующий сезон?
— А как вы считаете, мы сегодня не выглядели командой, которая хотела выиграть?
— Выглядели.
— Это ответ на ваш вопрос, — сказал Браташ.
«Адмирал» отыгрался с 1:3, но проиграл «Спартаку» — 3:6, Шулак набрал 3 очка. У команды Браташа 9 поражений в 10 последних играх.