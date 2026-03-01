Ричмонд
Разин про 1:4: «Для “Динамо” каждое очко на вес золота. У “Металлурга” другая ситуация, сложно настроить ребят на игру от ножа»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался о причинах поражения от «Динамо» (1:4) в гостевом матче Fonbet Чемпионата КХЛ.

Источник: Спортс"

— Сейчас у нас много соперников, у которых начался плей‑офф. Для «Динамо» каждое очко на вес золота, команда вышла работать. У нас же другая ситуация, поэтому сложно настроить ребят на игру от ножа. Несмотря на это, с шайбой мы играли хорошо, но без нее были моменты, когда не дорабатывали. Хорошо, что это происходит сейчас. Ребята чувствуют, что в плей‑офф будут такие подобные игры.

— С чем связаны два удаления за шесть полевых игроков?

— Первое удаление я не понял, на Олимпиаде такие не давали, второе — стечение обстоятельств, — сказал Разин.

Разин об эпизоде Комтуа с Петуниным: «Не буду оскорблять легионера. Обычно канадцы другого типа, этот на курицу похож. Оскорбил все-таки».