Разин про 1:4: «Для “Динамо” каждое очко на вес золота. У “Металлурга” другая ситуация, сложно настроить ребят на игру от ножа»

— Сейчас у нас много соперников, у которых начался плей‑офф. Для «Динамо» каждое очко на вес золота, команда вышла работать. У нас же другая ситуация, поэтому сложно настроить ребят на игру от ножа. Несмотря на это, с шайбой мы играли хорошо, но без нее были моменты, когда не дорабатывали. Хорошо, что это происходит сейчас. Ребята чувствуют, что в плей‑офф будут такие подобные игры.