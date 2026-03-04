Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:00
Детройт
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.23
X
4.20
П2
2.80
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
2.32
X
4.15
П2
2.66
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.30
П2
2.39
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
5.52
X
5.00
П2
1.53
Хоккей. НХЛ
06:00
Сиэтл
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
2.11
X
4.20
П2
2.97
Хоккей. КХЛ
12:00
Адмирал
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
3.25
X
4.30
П2
1.98
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.10
П2
2.45
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
0
:
Автомобилист
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
2
:
Локомотив
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
0
:
Авангард
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
0
:
Трактор
5
П1
X
П2

Козлов о 0:4 от «Автомобилиста»: «Старались вернуться в игру. Если бы забили при 0:2 или 0:3, могли бы зацепиться. Счет крупный, потому что мы начали рисковать»

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов высказался о поражении от «Автомобилиста» (0:4).

Источник: Спортс"

— Иногда бывают игры, когда тебе залетают голы, а ты забить не можешь. Сегодня 0:4, но у нас все равно были моменты, мы старались вернуться в игру. Если бы забили при 0:2 или 0:3, то еще могли бы зацепиться. А так, счет крупный… Но потому что мы начали рисковать и пытались вернуться в игру.

— Как влияет на вас, что за последний месяц не удается собрать абсолютно здоровый состав?

— Тяжело набрать четыре равноценные пятерки. Но пока такая ситуация. Наверное, надо пройти это. Лучше сейчас, чем в плей-офф. Некоторые уже по второму разу болеют. К сожалению, сейчас у многих такая проблема.

— Скоро матч со СКА. Главный тренер СКА Игорь Ларионов сказал, что не видит в игре «Динамо» никаких проблем для себя, кроме большинства. Это можно использовать, как мотивацию?

— Наверное, я донесу это до ребят, если они не знали, что о них так думают. Постараемся, чтобы ребята услышали и закусились, — сказал Козлов.