Козлов о 0:4 от «Автомобилиста»: «Старались вернуться в игру. Если бы забили при 0:2 или 0:3, могли бы зацепиться. Счет крупный, потому что мы начали рисковать»

— Иногда бывают игры, когда тебе залетают голы, а ты забить не можешь. Сегодня 0:4, но у нас все равно были моменты, мы старались вернуться в игру. Если бы забили при 0:2 или 0:3, то еще могли бы зацепиться. А так, счет крупный… Но потому что мы начали рисковать и пытались вернуться в игру.
— Как влияет на вас, что за последний месяц не удается собрать абсолютно здоровый состав?
— Тяжело набрать четыре равноценные пятерки. Но пока такая ситуация. Наверное, надо пройти это. Лучше сейчас, чем в плей-офф. Некоторые уже по второму разу болеют. К сожалению, сейчас у многих такая проблема.
— Скоро матч со СКА. Главный тренер СКА Игорь Ларионов сказал, что не видит в игре «Динамо» никаких проблем для себя, кроме большинства. Это можно использовать, как мотивацию?
— Наверное, я донесу это до ребят, если они не знали, что о них так думают. Постараемся, чтобы ребята услышали и закусились, — сказал Козлов.