Фолиньо о матчах в день дедлайна: «Всегда считал это глупостью. Это отвлекает. Не понимаю, почему НХЛ не сделала этот день тренировочным для всех»

"Лично я всегда считал это глупостью. Я думаю, это отвлекает всех. Независимо от того, являешься ты кандидатом на обмен или нет. Я считаю, что это странный день. И я не понимаю, почему лига не решила просто сделать этот день тренировочным для всех.