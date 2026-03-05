Ричмонд
Матч-центр
06.03
Коламбус
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.30
П2
2.54
Хоккей. НХЛ
06.03
Питтсбург
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.30
П2
2.41
Хоккей. НХЛ
06.03
Рейнджерс
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.20
П2
2.82
Хоккей. НХЛ
06.03
Филадельфия
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.68
X
4.20
П2
2.30
Хоккей. НХЛ
06.03
Виннипег
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
3.56
X
4.40
П2
1.85
Хоккей. НХЛ
06.03
Нэшвилл
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
2.38
X
4.20
П2
2.56
Хоккей. НХЛ
06.03
Калгари
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
3.30
X
4.40
П2
1.95
Хоккей. НХЛ
06.03
Лос-Анджелес
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.15
П2
2.86
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Динамо Мн
1
:
СКА
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
1
:
Сибирь
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
7
:
Нефтехимик
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
1
:
Салават Юлаев
4
П1
X
П2

Фолиньо о матчах в день дедлайна: «Всегда считал это глупостью. Это отвлекает. Не понимаю, почему НХЛ не сделала этот день тренировочным для всех»

Капитан «Чикаго» Ник Фолиньо недоволен тем, что в НХЛ проходят матчи в день дедлайна обменов.

Источник: Спортс"

Дедлайн в лиге назначен на 6 марта.

"Лично я всегда считал это глупостью. Я думаю, это отвлекает всех. Независимо от того, являешься ты кандидатом на обмен или нет. Я считаю, что это странный день. И я не понимаю, почему лига не решила просто сделать этот день тренировочным для всех.

Это странный день. Это часть профессиональной карьеры, но я не понимаю, почему в этот день обязательно должны быть матчи. Просто назначайте каждый год определенный день и действуйте по этому принципу", — сказал Фолиньо.

Фолиньо поговорил с генменеджером «Чикаго» Дэвидсоном в преддверии дедлайна. У форварда истекает контракт с кэпхитом 4,5 млн долларов.