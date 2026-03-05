Уил о с «Динамо»: «Каждый год у нас хорошая команда, которая близка к тому, чтобы пройти максимально далеко и выиграть Кубок Гагарина. Надеюсь, мы наконец-то сможем это сделать»

— Недавно вы продлили контракт с «Динамо» еще на два года. Какие чувства испытываете?
— Великолепные. С самого первого дня в «Динамо» у меня только приятные впечатления. Это отличная организация. Замечательный город, Москва удивительна для меня, моей жены и моего сына, им здесь так нравится.
И так много всего предстоит сделать, ведь каждый год у нас хорошая команда, которая близка к тому, чтобы пройти максимально далеко и выиграть Кубок Гагарина. Надеюсь, мы наконец-то сможем это сделать, — сказал Уил.