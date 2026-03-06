Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
3.56
X
4.40
П2
1.85
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.30
П2
2.52
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
3.29
X
4.40
П2
1.95
Хоккей. НХЛ
05:30
Лос-Анджелес
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.15
П2
2.86
Хоккей. НХЛ
не начался
Коламбус
:
Флорида
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Питтсбург
:
Баффало
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Рейнджерс
:
Торонто
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Филадельфия
:
Юта
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Динамо Мн
1
:
СКА
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
1
:
Сибирь
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
7
:
Нефтехимик
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
1
:
Салават Юлаев
4
П1
X
П2

Таварес — 10-й игрок в истории НХЛ, сделавший по 300+ передач за две франшизы

Нападающий Джон Таварес достиг отметки 300 передач в составе «Торонто».

Источник: Спортс"

Форварж отметился ассистом в матче регулярного чемпионата против «Нью-Джерси» (3:4 Б).

Теперь на счету Тавареса 300 передач в 577 играх за «Мэйпл Лифс». Он играет за клуб с 2018 года.

Ранее он выступал за «Айлендерс». В составе клуба он сделал 349 ассистов в 669 матчах.

Таварес стал 10-м игроком в истории НХЛ, отдавшим по 300 или более передач за несколько франших.

Ранее это удалось Рону Фрэнсису («Каролина»/ «Хартфорд» и Питтсбург), Элу Макиннису («Калгари» и «Сент-Луис»), Марку Мессье («Эдмонтон» и «Рейнджерс»), Скотту Стивенсу («Вашингтон» и «Нью-Джерси»), Дэйлу Хантеру («Колорадо»/ «Квебек» и «Вашингтон»), Уэйну Гретцки («Эдмонтон» и «Лос-Анджелес»), Бобби Смиту («Миннесота Норт Старз» и «Монреаль»), Полу Коффи («Эдмонтон» и «Питтсбург») и Норму Улльману («Детройт» и «Торонто»).