Таварес — 10-й игрок в истории НХЛ, сделавший по 300+ передач за две франшизы

Ранее это удалось Рону Фрэнсису («Каролина»/ «Хартфорд» и Питтсбург), Элу Макиннису («Калгари» и «Сент-Луис»), Марку Мессье («Эдмонтон» и «Рейнджерс»), Скотту Стивенсу («Вашингтон» и «Нью-Джерси»), Дэйлу Хантеру («Колорадо»/ «Квебек» и «Вашингтон»), Уэйну Гретцки («Эдмонтон» и «Лос-Анджелес»), Бобби Смиту («Миннесота Норт Старз» и «Монреаль»), Полу Коффи («Эдмонтон» и «Питтсбург») и Норму Улльману («Детройт» и «Торонто»).