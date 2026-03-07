«Вашингтон» выменяет Кемпфа у «Ванкувера» на выбор в 6-м раунде драфта (Даррен Дрегер)

Взамен «Кэнакс» получат выбор в 6-м раунде драфта, сообщает инсайдер Даррен Дрегер.
Кемпф провел 38 матчей в нынешнем сезоне и набрал 6 (2+4) очков. Срок его соглашения с кэпхитом 1,1 млн долларов рассчитан до конца сезона-2025/26.
«Ванкувер» обменяет нападающего Давида Кемпфа в «Вашингтон».
