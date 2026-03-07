Ричмонд
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
04:00
Даллас
:
Колорадо
П1
2.66
X
4.20
П2
2.32
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго
:
Ванкувер
П1
2.07
X
4.30
П2
3.05
Хоккей. НХЛ
05:00
Анахайм
:
Монреаль
П1
2.50
X
4.30
П2
2.48
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон
:
Каролина
П1
2.60
X
4.30
П2
2.37
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
:
Миннесота
П1
2.44
X
4.30
П2
2.49
Хоккей. НХЛ
06:00
Сан-Хосе
:
Сент-Луис
П1
2.17
X
4.30
П2
2.90
Хоккей. КХЛ
09:30
Адмирал
:
Нефтехимик
П1
3.20
X
4.24
П2
2.03
Хоккей. КХЛ
09:30
Амур
:
Салават Юлаев
П1
2.55
X
4.12
П2
2.44
Хоккей. НХЛ
не начался
Детройт
:
Флорида
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
3
:
Авангард
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
1
:
Трактор
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
1
:
Автомобилист
3
П1
X
П2

«Айлендерс» выменяли Брейдена Шенна у «Сент-Луиса» на Друэна, выборы в 1-м и 3-м раундах драфта и вратаря Гидлефа

«Сент-Луис» обменял нападающего Брейдена Шенна в «Айлендерс».

Взамен «Блюз» получили выбор в первом раунде драфта-2026 (изначально принадлежавший «Колорадо»), выбор в третьем раунде драфта-2026 (изначально принадлежавший «Нью-Джерси»), нападающего Джонатана Друэна и вратаря Маркуса Гидлефа.

Шенна провел 61 матч в нынешнем сезоне и набрал 28 (12+16) очков. Срок его соглашения с кэпхитом 6,5 млн долларов рассчитан до конца сезона-2027/28.

Ранее стало известно, что Шенн отказался от пункта о запрете на обмен ради этого перехода.

В активе Друэна 21 (3+18) балл в 55 играх сезона. Срок его контракта с кэпхитом 4 млн долларов рассчитан до конца сезона-2026/27.

Гидлеф выступает за «Лександ». Он выбл выбран «Айлендерс» на драфте-2024 под 147-м общим номером.