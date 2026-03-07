Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
04:00
Даллас
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
2.66
X
4.20
П2
2.32
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
2.07
X
4.30
П2
3.05
Хоккей. НХЛ
05:00
Анахайм
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.30
П2
2.48
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
2.60
X
4.30
П2
2.37
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.44
X
4.30
П2
2.49
Хоккей. НХЛ
06:00
Сан-Хосе
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
2.17
X
4.30
П2
2.90
Хоккей. КХЛ
09:30
Адмирал
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
3.20
X
4.24
П2
2.03
Хоккей. КХЛ
09:30
Амур
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.12
П2
2.44
Хоккей. НХЛ
не начался
Детройт
:
Флорида
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
3
:
Авангард
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
1
:
Трактор
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
1
:
Автомобилист
3
П1
X
П2

«Колорадо» выменял Кадри и драфт-пик 4-го раунда у «Калгари» на Олофссона, Каррана и выборы в 1-м и 2-м раундах

«Колорадо» выменял нападающего Назема Кадри у «Калгари».

Источник: Спортс"

«Эвеланш» также получили выбор в четвертом раунде драфта-2027.

Взамен во «Флэймс» отправился нападающий Виктор Олофссон. Кроме того, клуб получил права на Макса Каррана, условный выбор в первом раунде драфта-2028 и условный выбор во втором раунде драфта-2027.

Кадри провел 61 матч в нынешнем сезоне и набрал 41 (12+29) очко. Срок его соглашения с кэпхитом 7 млн долларов рассчитан до конца сезона-2028/29.

В активе Олофссона 25 (11+14) баллов в 60 играх. Срок его контракта с кэпхитом 1,575 млн долларов рассчитан до конца сезона-2025/26.